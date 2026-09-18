“Forremos la primavera”: por qué hay que volver a hablar del preservativo

Los jóvenes concentran una parte importante de los diagnósticos de sífilis relevados y son el foco de las campañas que buscan reforzar la prevención. Gentileza.

La sífilis encendió una señal de alerta entre los jóvenes, pero está lejos de ser la única infección de transmisión sexual. Existen más de 20, entre ellas VIH, gonorrea, clamidia, herpes, hepatitis virales y Virus del Papiloma Humano (VPH), y muchas pueden cursar sin síntomas. Por eso la prevención y el testeo vuelvan a ocupar un lugar central.

Qué dicen los datos

Datos preliminares de AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation), una organización internacional dedicada a la prevención y atención del VIH y otras ITS, muestran que los diagnósticos de sífilis entre personas de 20 a 29 años crecieron un 24,6% entre 2024 y 2025.

El incremento fue todavía mayor entre los más jóvenes de esa franja: alcanzó el 27,4% entre quienes tenían de 20 a 24 años y el 22% entre los de 25 a 29. Durante 2025, además, las personas de 20 a 29 años concentraron casi la mitad (el 48%) de todos los diagnósticos registrados en esos dos centros.

Los resultados forman parte de un estudio de la organización que será presentado en octubre. Al tratarse de datos obtenidos en dos centros de AHF, no representan por sí solos la situación epidemiológica de todo el país, pero permiten observar una tendencia dentro de la población atendida.

Preservativo, desde el inicio hasta el final

Las ITS pueden transmitirse durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales y no siempre producen síntomas. Esto significa que una persona puede tener una infección sin saberlo y transmitirla.

Además, haber atravesado una ITS no necesariamente genera inmunidad. En el caso de la sífilis, por ejemplo, una persona puede volver a contraerla después de haber recibido tratamiento.

Frente a este escenario, AHF Argentina insiste en el uso correcto del preservativo desde el comienzo hasta el final de la relación sexual como herramienta para reducir el riesgo de transmisión de ITS.

Natalia Haag, directora de Prevención y Testeo de la organización, advirtió que el acceso todavía puede convertirse en una barrera. “En muchos casos el acceso al preservativo es una barrera ya que no está disponible en todos lados. Sin embargo, cabe recordar que en Argentina el acceso es gratuito por ley y tanto las obras sociales como las prepagas deben cubrir su costo”, señaló.

La especialista también puso el acento en la educación sexual y en la necesidad de que los adolescentes y jóvenes puedan acceder a información confiable. “Es importante que los jóvenes accedan a información y tengan las herramientas necesarias para llevar adelante su vida sexual de forma segura y, a la vez, sin miedos ni tabúes”, sostuvo.

Con la llegada de la primavera, AHF Argentina lanzó una nueva edición de #ForremosLaPrimavera, una campaña dirigida especialmente a los jóvenes que incluye actividades de concientización y distribución gratuita de preservativos.

La propuesta busca aprovechar una fecha asociada tradicionalmente con los encuentros y celebraciones juveniles, como es el 21 de septiembre, para volver a instalar una recomendación básica: informarse, prevenir y recurrir al testeo, aun cuando no existan síntomas.