Aparecieron pancartas por la ampliación de la Bombonera: “Con Boca no se jode”

Aparecieron pancartas en las oficinas de la CNRT por la ampliación de la Bombonera.

El sueño de ampliar la Bombonera sumó un nuevo capítulo en Boca. Después el aval de la empresa Ferrosud, el trámite para avanzar en el inicio de las obras ingresó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), donde aparecieron pancartas con un mensaje contundente: “Aprueben la ampliación, con Boca no se jode”.

La manifestación refleja la expectativa de los hinchas xeneizes en medio del avance del proyecto que impulsa el club para aumentar la capacidad del estadio a 80 mil espectadores.

Boca sigue adelante con la ampliación de La Bombonera.

La semana pasada, Boca logró el primer paso: el visto bueno de Ferrosur, empresa concesionaria del tren que pasa al costado del estadio, para la colocar las columnas que sostendrán la estructura de una eventual cuarta bandeja en el sector donde actualmente están montadas las vías.

Avanza la ampliación de la Bombonera: la CNRT ya analiza el proyecto

Días atrás, Juan Román Riquelme explicó que el próximo paso depende de la CNRT. El expediente ya ingresó en el organismo, donde será analizado por técnicos especializados para determinar si corresponde otorgar el permiso.

En el proceso también podrían intervenir otros entes como la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), aunque todavía no está definido el alcance de su participación.

Por ahora, no hay plazos concretos para una resolución. Todo dependerá de la complejidad del análisis técnico. En caso de obtener la aprobación, el proyecto deberá dar un paso más: conseguir el aval del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Así sería la nueva Bombonera: más capacidad, nuevos palcos y el sueño de llegar a 80 mil hinchas

La propuesta de Boca busca ampliar la capacidad sin mudarse del estadio. Entre las principales modificaciones, se plantea convertir la tercera bandeja en popular para sumar unas 12 mil ubicaciones, además de reconstruir el sector de palcos sobre la calle Del Valle Iberlucea.

También se proyecta una nueva platea preferencial a nivel del suelo y la construcción de 216 palcos. Este último sector pasaría de albergar a 3000 espectadores a unos 9500, lo que representaría un crecimiento significativo.