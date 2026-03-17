Preocupación en Boca: Ascacibar se hizo estudios ante un posible desgarro

Siguen las malas noticias en Boca. Esta mañana, Santiago Ascacibar se realizó estudios médicos para evaluar una posible lesión muscular. El mediocampista dejó la cancha ante Unión a los 51 minutos por una molestia en el isquiotibial.

En el entrenamiento vespertino, el cuerpo médico analizará el estado del futbolista y tomará una decisión. Todo parece indicar que se trata de un desgarro. El ex Estudiantes no estará ante Instituto y Úbeda ya analiza diferentes opciones para reemplazarlo. El nombre apuntado sería Ander Herrera, que volvió a sumar minutos en Santa Fe y podría ser titular en La Bombonera.

El Ruso salió por una molestia frente a Unión.

Los tiempos le corren una buena pasada a Boca. Luego del partido ante la Gloria, no habrá futbol por la fecha FIFA y el Xeneize recién volverá a jugar el próximo 5 de abril ante Talleres en Córdoba. Allí, podría estar disponible Ascacibar. De no llegar, su vuelta se podría dar en el debut de la Copa Libertadores, programado para la semana del 7 de abril.

Otro que terminó con molestias fue Leandro Paredes. El campeón del mundo finalizó el encuentro con Unión con dolores en su tobillo derecho y generó preocupación. Pero el estandarte del Xeneize entrenó con normalidad y estará disponible para enfrentar a Instituto.

La gran cantidad de desgarros en 2026

Además de un flojo presente deportivo, Boca atraviesa un 2026 lleno de lesiones. Desde el inicio de año, el Xeneize ha sufrido 7 desgarros (sin contar el de Ascacibar), que le han generado un gran dolor de cabeza a Úbeda.

Los primeros fueron Miguel Merentiel y Lucas Janson, que se perdieron parte de la pretemporada. En febrero, Exequiel Zeballos y Ander Herrera se lesionaron el mismo día. Los últimos de la lista fueron Juan Barinaga, Ángel Romero y Tomás Belmonte.

La enfermería de Boca también la integran Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Milton Giménez y Edinson Cavani, que tendrán más tiempo de baja.

Esta seguidilla de lesiones preocupa en el cuerpo técnico de Úbeda. Pero según lo que trascendió, el Sifón no modificará la intensidad de los entrenamientos ante el peligro de nuevas lesiones musculares.