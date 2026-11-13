Árbitro confirmado para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro ya tiene árbitro confirmado. La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte para impartir justicia en el encuentro que definirá al campeón del certamen en Barranquilla, el sábado 21 de noviembre.

El juez estará acompañado por su compatriota Antonio García, quien se desempeñará como responsable del VAR. De esta manera, la terna arbitral tendrá presencia uruguaya en una de las principales funciones del partido.

La terna arbitral designada para impartir justicia en la final entre Boca y Atlético Mineiro.

Matonte ya dirigió a Boca en dos oportunidades durante la actual edición de la Sudamericana. La primera fue en la ida del repechaje ante O’Higgins de Chile, cuando el equipo argentino se impuso por 1-0 en La Bombonera.

La segunda vez fue en la revancha de los octavos de final frente a Recoleta FC de Paraguay. En aquella ocasión, el Xeneize ganó 4-0 y selló su clasificación a los cuartos de final.

Así, Matonte volverá a dirigir a Boca en el partido más importante de su campaña internacional, con el título de la Copa Sudamericana en juego frente a Atlético Mineiro.

El historial de Matonte dirigiendo a Boca

Andrés Matonte dirigió a Boca en nueve oportunidades, con un saldo favorable para el Xeneize: cinco victorias, tres empates y una derrotas. Los tres encuentros que terminaron igualados se definieron por penales y el equipo argentino se quedó con la clasificación en dos ocasiones. El detalle, según informó el periodista Augusto César, es el siguiente: