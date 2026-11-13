Estudiantes sumó otra estrella en la gestión Tapia y Chiqui saludó a Verón en redes: “Merecido título”

El presidente de la AFA saludó a Estudiantes por la obtención de la Supercopa Argentina. (Archivo)

En una final de película, Estudiantes de La Plata derrotó 3-2 a Independiente Rivadavia y se consagró campeón de la Supercopa Argentina. El Pincha volvió a sacar máximo rédito al sistema de copas nacionales del Fútbol Argentino y sumó su sexta estrella en los últimos tres años.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, no participó de la ceremonia de premiación ni tampoco asistió al partido, recordando que el último fin de semana se montó un operativo especial para que “Chiqui” pudiera hacer un viaje relámpago de Buenos Aires a Rosario en caso de que Central se consagrara como Campeón de Liga en la triple definición.

El mensaje de Chiqui Tapia para Estudiantes y Verón

“Quiero felicitar al plantel, al cuerpo técnico, al presidente Juan Sebastián Verón, a la Comisión Directiva y a todos los hinchas, socios y socias de Estudiantes de La Plata por la obtención de la Supercopa Argentina. Merecido título”, escribió Claudio Tapia en X.

El presidente de AFA nombró directamente a Juan Sebastián Verón en plena tensión entre la entidad madre y Estudiantes, y tras haberlo omitido en mensajes similares que realizó anteriormente ante otros títulos del Pincha.

Luego del famoso “espaldazo” de Estudiantes a Rosario Central, Tapia tampoco había asistido a la premiación del Pincha en el Trofeo de Campeones 2025, ni estuvo en el escenario para entregar las medallas de segundo puesto al equipo platense durante la reciente final perdida ante Central por Supercopa Internacional.

Estudiantes se confirmó como uno de los equipos más ganadores de la gestión Tapia

Estudiantes de La Plata ganó su sexto título en los últimos tres años, festejando Copa Argentina 2023, Copa de la Liga Profesional 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025, Trofeo de Campeones 2025 y Supercopa Argentina 2026. Con la final de la Libertadores 2026 en el horizonte, el León también clasificó a la flamante Recopa de Campeones.

El Pincha igualó a Racing como el tercer club que más títulos ganó desde que Chiqui Tapia asumió al frente de AFA en 2017, solo superados por las 11 coronas de River y las 10 de Boca.