PASO y Presupuesto 2027: las negociaciones del Gobierno con los gobernadores entran en una etapa decisiva

El Gobierno de Javier Milei intensificó las negociaciones con los gobernadores para conseguir apoyo a la reforma política, que contempla la eliminación o suspensión de las PASO, y avanzar con el Presupuesto 2027. El oficialismo busca cerrar acuerdos antes del receso legislativo y de que comience a definirse el calendario electoral del próximo año.

Según publicó Infobae, en la Casa Rosada consideran que queda poco margen para negociar. “Hay que meter quinta a fondo y acelerar ciertas negociaciones”, reconoció uno de los operadores políticos del Gobierno al medio. Las conversaciones incluyen tanto recursos para las provincias como acuerdos sobre candidaturas y listas legislativas.

La reforma política y las PASO concentran las negociaciones del Gobierno

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, instruyó al senador Agustín Coto para convocar a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La intención es avanzar con un dictamen sobre la reforma política, que también propone cambios en la legislación de los partidos políticos.

Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que todavía no están asegurados los votos para aprobar la iniciativa. Según Infobae, la convocatoria también busca presionar a los gobernadores para que definan su posición y acompañen las negociaciones nacionales.

La Casa Rosada busca reunir los votos para modificar el sistema electoral antes del receso legislativo.

Los acuerdos que se conocen hasta ahora incluyen fondos del Presupuesto 2027, transferencias por deudas que la Nación mantiene con las provincias y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Pero las conversaciones también alcanzan cuestiones electorales.

De acuerdo con el medio, en las negociaciones ya se discute “quién pone el primer senador, quién pone el segundo de la lista de Diputados” y con qué espacios se habilitarán colectoras. Santilli aparece como el funcionario más dispuesto a negociar, frente a una postura más rígida de Martín y Eduardo Menem.

Cinco gobernadores se reunirán con Santilli en una cumbre minera

La próxima semana, Santilli y Eduardo “Lule” Menem viajarán a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible. El encuentro reunirá a cinco gobernadores de provincias vinculadas a la actividad minera.

Entre los mandatarios estarán el anfitrión Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca). Se trata de distritos que reciben inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

La agenda electoral también empezó a tomar forma en las provincias. Neuquén fue la primera en oficializar la fecha de sus comicios. Rolando Figueroa convocó a votar el 14 de febrero de 2027, según el decreto 1860/2026.

En esa jornada se elegirán gobernador, vicegobernador, 35 legisladores provinciales y autoridades municipales en 13 localidades. Tucumán también oficializó su calendario y fijó las elecciones para el 9 de mayo.

Qué provincias ya definieron cuándo serán las elecciones de 2027

Otros distritos anticiparon sus fechas, aunque todavía no firmaron los decretos de convocatoria. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro confirmó que las PASO serán el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio.

En Salta, el Gobierno provincial analiza votar el 16 o el 23 de mayo. En tanto, Catamarca anticipó que coincidirá con las elecciones nacionales del 24 de octubre, una alternativa que también se proyecta para La Rioja.

Entre las provincias que buscan despegar sus comicios del calendario nacional aparecen Río Negro, que apunta a marzo; Chubut, que negocia una fecha en agosto; y Misiones, que evalúa abril o mayo. Tierra del Fuego también deberá votar en una fecha diferente por una disposición de su Constitución.

En los distritos que todavía no definieron el cronograma, las PASO nacionales pueden modificar los planes. Es el caso de Buenos Aires, donde Axel Kicillof debe resolver si mantiene las primarias provinciales vinculadas por ley al calendario nacional, y de La Pampa, que espera conocer qué decisión tomará el Congreso.