Árbitros confirmados para la fecha 16 del Clausura: se definen clasificados a playoffs y descensos

La Liga Profesional dio a conocer los días, horarios y árbitros de la fecha 16 del torneo Clausura, la última antes de los playoffs. La jornada tendrá duelos decisivos tanto por la clasificación a la próxima Copa Libertadores y Copa Sudamericana como por el descenso.

El encuentro que abrirá la fecha será Lanús ante Atlético Tucumán, que se enfrentarán el viernes desde las 20. Al día siguiente, desde las 17 horas, Aldosivi y San Martín de San Juan protagonizarán un choque dramático por la permanencia: el equipo sanjuanino podría descender a la segunda categoría si no logra sumar y, en caso de perder la categoría, quedará automáticamente fuera de los playoffs, aunque termine entre los ocho primeros de su zona.

El encuentro en Mar del Plata contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, que en la semana pasada estuvo al frente de la final de la Copa Argentina y el Superclásico.

La acción continuará el domingo con dos partidos clave. A las 17, Vélez se medirá con River en Liniers: el Millonario necesita ganar para asegurar su lugar en la Libertadores, cotejo que tendrá a Leandro Rey Hilfer como juez principal.

Luego, a las 20.15, habrá doble turno con dos encuentros que pueden definir tanto los playoffs como los cupos internacionales. En La Plata, Estudiantes enfrentará a Argentinos Juniors en un duelo directo por la clasificación con la presencia de Luis Lobo Medina como árbitro principal.

En La Bombonera, Boca recibirá a Tigre con arbitraje de Darío Herrera y la intención de cerrar el Clausura con una victoria que consolide su posición entre los mejores de la tabla anual. Si el Bicho de La Paternal empata su partido no queda afuera de los playoffs, pero si River gana 2-0 el suyo quedará afuera de la Libertadores por la tabla anual.