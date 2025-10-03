Argentina busca el primer puesto de su grupo ante Italia Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina Sub 20 afrontará su última prueba en la fase de grupos del Mundial Sub 20. Con el boleto a octavos de final ya asegurado, los dirigidos por Diego Placente se medirán ante Italia con el objetivo de sellar el primer puesto del Grupo D con puntaje perfecto.

El encuentro se disputará a las 20 (hora Argentina) en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y se podrá ver en vivo por Telefe, DSports y DGO.

Argentina llega en alza porque debutó con un 3-1 frente a Cuba y luego goleó a Australia 4-1 para treparse a lo más alto de la tabla con seis puntos. Con un triunfo, asegurará el primer puesto y se consolidará como candidato al título.

Italia, en cambio, suma cuatro unidades producto de un triunfo por 1-0 a Australia en su debut y empató 2-2 con Cuba en un duelo que se le escapó en los últimos minutos. La Azzurra intentará sorprender a la Albiceleste y arrebatarle la cima del grupo.

La formación probable de la Selección Argentina Sub-20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

La formación probable de Italia

Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.