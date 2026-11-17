El riesgo país cerró en 854 puntos y cayeron más de un 4% las acciones argentinas en Wall Street

Los activos financieros locales operaron bajo presión en una jornada marcada por las pérdidas en los mercados internacionales. El dólar oficial se mantuvo estable y cerró a $1.575 para la venta en el Banco Nación, mientras que el indicador de JP Morgan llegó a superar los 860 puntos durante la rueda.

El riesgo país cerró este martes en 854 puntos básicos, en un contexto de cautela entre los inversores y retrocesos en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street.

El indicador elaborado por JP Morgan llegó a superar los 860 puntos durante la jornada, antes de finalizar en 854. En paralelo, los ADRs registraron mayoría de bajas, con pérdidas de hasta 4,9%. Entre los papeles más afectados estuvieron Globant, que retrocedió 4,9%, e IRSA, con una caída del 2,3%.

Cómo cerró el dólar hoy

El dólar oficial operó sin cambios en el Banco Nación y terminó la jornada a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue cerró a $1.605 para la venta, mientras que los tipos de cambio financieros registraron subas.

Estas fueron las principales cotizaciones:

Tipo de cambio Compra Venta Dólar oficial $1.525 $1.575 Dólar blue $1.585 $1.605 Dólar tarjeta — $2.047,50 Dólar MEP — $1.599,73 Dólar CCL — $1.698,80 Dólar cripto — $1.699,06

Cómo cerró en Banco Patagonia y BPN

Banco Patagonia

Compra: $1570

Venta: $1520

Banco Provincia Neuquén

Compra: $1515,00

Venta: $1585,00

La cautela de los inversores en Wall Street

La jornada estuvo marcada por un escenario negativo en los mercados internacionales, con especial atención sobre el desempeño de las empresas tecnológicas. Esa tendencia condicionó a los activos argentinos, que acompañaron las bajas de Wall Street.

El economista Gustavo Ber señaló que las preocupaciones sobre el sector tecnológico continuaron presionando a los mercados, pese a las recomendaciones de distintos estrategas y a las valuaciones competitivas que presentan algunas compañías frente a empresas tradicionales.

En el plano local, los operadores también siguieron de cerca el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso y las señales sobre la continuidad de la política económica.

El mercado monitorea, además, la evolución de las tasas de interés y la cantidad de pesos en circulación, en una etapa de mayor demanda de dinero.

Ber sostuvo que los inversores buscan señales sobre la continuidad del modelo económico y el respaldo político al Gobierno. En ese escenario, la discusión legislativa sobre la reforma política y la eventual suspensión de las PASO también forma parte de las variables que siguen de cerca los operadores.