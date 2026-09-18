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Argentina cerró su participación en el Mundial 3×3 U23 con el roquense Ventura

Este viernes el conjunto nacional derrotó a Corea del Sur, cayó ante Lituania y quedó tercero en el grupo D, por lo que se despidió del certamen que se disputa en Wuhan.

Redacción

Por Redacción

Alfredo Ventura, roquense y jugador de Deportivo Viedma, formó parte del plantel argentino que disputó el certamen en Wuhan. (Foto: Prensa CAB)

Alfredo Ventura, roquense y jugador de Deportivo Viedma, formó parte del plantel argentino que disputó el certamen en Wuhan. (Foto: Prensa CAB)

La U23 de Argentina cerró su participación en el grupo D del Mundial 3×3 que se está disputando en Wuhan, China. Alfredo Ventura, oriundo de General Roca y jugador de Deportivo Viedma, formó parte de la delegación nacional.

Este viernes, en el primer turno, el combinado argentino se impuso ante Corea del Sur por 21-20, en un partido muy parejo que terminó con un tiro ganador de Franco Ciarrocca para darle el triunfo a la Albiceleste. Fabricio Peralta fue el goleador del encuentro con 8 puntos, mientras que Ciarrocca terminó con 5, Benjamín Marchiaro con 4 y Ventura también con 4, además de capturar 7 rebotes.

En el segundo duelo, Argentina se enfrentó a Lituania, la última campeona del mundo, que terminó con puntaje ideal en el grupo. Allí, el seleccionado nacional cayó por 21-12 y quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. Peralta volvió a liderar la ofensiva argentina con 8 unidades.

De esta manera, el conjunto nacional finalizó su participación en Wuhan con un balance de 2-2, producto de las victorias frente a China (18-13) y Corea del Sur (21-20), y las derrotas ante Estados Unidos (21-14) y Lituania (21-12). El seleccionado igualó en récord con Estados Unidos, pero quedó relegado al tercer puesto del Grupo D de acuerdo con el criterio de desempate olímpico, por lo que no logró acceder a la siguiente fase del torneo.

Así llegó a su fin una nueva experiencia mundialista para el 3×3 argentino, que volvió a competir en la máxima cita de la categoría U23 y quedó cerca de meterse entre los ocho mejores. Además, el roquense Ventura volvió a vestir la camiseta de la Selección, algo que, en la previa, había calificado como «un orgullo» y una «experiencia muy valiosa que en lo personal seguramente podré aprovechar en mi club».


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La U23 de Argentina cerró su participación en el grupo D del Mundial 3x3 que se está disputando en Wuhan, China. Alfredo Ventura, oriundo de General Roca y jugador de Deportivo Viedma, formó parte de la delegación nacional.

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