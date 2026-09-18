Cipolletti prepara su 123° aniversario y convoca a participar del Desfile Cívico

Cipolletti abrió la convocatoria a instituciones y organizaciones locales que quieran participar del tradicional Desfile Cívico por el 123° aniversario de la ciudad, que se realizará el domingo 4 de octubre a partir de las 15, sobre calle Fernández Oro.

Aniversario de Cipolletti: abrieron la inscripción para participar del desfile

La inscripción está dirigida a centros de jubilados, grupos de scouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles que quieran sumarse a uno de los principales actos de celebración del aniversario de Cipolletti.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el miércoles 30 de septiembre, inclusive. Las instituciones interesadas podrán completar su inscripción a través del enlace habilitado por el municipio para participar del desfile.

El aniversario de la ciudad comenzará oficialmente el sábado 3 de octubre, a las 10, con el Acto Protocolar en el Parque Rosauer, ubicado en Mariano Moreno y Mengelle. Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos a vecinos destacados y se colocará una ofrenda floral en el Monumento al Ingeniero Julio César Cipolletti.

El Desfile Cívico del domingo reunirá a instituciones, organizaciones y vecinos en una jornada destinada a celebrar la historia y la identidad de la ciudad. La actividad forma parte del cronograma preparado por el municipio para conmemorar los 123 años de Cipolletti.

Para consultas y más información sobre la convocatoria, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 14, al 449-4900, interno 1035, correspondiente a la Dirección General de Comunicación y Protocolo.