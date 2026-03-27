Argentina vs. Mauritania en La Bombonera: dónde verlo y los goles de Enzo Fernández y Nico Paz

Nico Paz convirtió su primer gol con la Selección Argentina: fue de tiro libre y generó el aplauso de Messi. (Fotobaires)

La Selección Argentina derrota 2-0 a Mauritania en el complemento en La Bombonera, en el primer amistoso de esta fecha FIFA tras la suspensión de la Finalissima ante España. La transmisión se puede seguir por Telefe.

El primer gol del encuentro llegó a los 17 minutos del primer tiempo: Nahuel Molina metió un gran centro al ras del césped y Enzo Fernández apareció en el punto penal para marcar el 1-0 parcial. El equipo de Lionel Scaloni se instaló en campo rival desde el comienzo y es el claro dominador del encuentro. Le había costado generar chances claras, pero en la primera que tuvo fue efectivo.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Molina y remate de Enzo Fernández para abrir el marcador ante Mauritania 💪



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A los 21, Ibrahima Keita tuvo la primera ocasión clara de la visita: la agarró de sobre pique lejos del área y su remate pasó cerca del palo derecho del Dibu Martínez. Cinco minutos después, Thiago Almada armó una buena jugada colectiva que finalizó en un buen remate de Enzo, atajado por Mamadou Diop.

El 2-0 llegó a los 31 minutos. Nicolás Paz convirtió un golazo de tiro libre: el jugador del Como se hizo cargo de la pelota parada y marcó su primer gol con la Selección, que generó el aplauso de Messi. El último tanto por esa vía de un jugador que no fuera el ’10’ había sido de Ever Banega en 2017.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Nico Paz de tiro libre para poner el 2-0 y el 10 lo aplauda desde el banco 👏



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A un minuto del cierre del primer tiempo, exigieron por primera vez al Dibu: el marplatense se tiró sobre su izquierda y controló sin complicaciones un potente remate para sostener la ventaja antes del descanso.

Entró Messi para el segundo tiempo

Messi fue preservado en el primer tiempo en La Bombonera, pero ingresó para disputar todo el complemento.

El «Cuti» Romero llevó la cinta de capitán durante los primeros 45 minutos, pero ahora la tiene el 10, que entró junto a Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul. Los que dejaron la cancha fueron Nicolás González, Julián Álvarez y Nicolás Paz.

A los 9 minutos, Messi tuvo su primera intervención clara: encaró de derecha a izquierda, se asoció con De Paul y su remate pasó rozando el palo izquierdo de Diop.

El equipo de Lionel Scaloni no logra controlar el trámite en el segundo tiempo y el Dibu volvió a lucirse. A los 20 minutos Koita armó una buena jugada, enganchó hacia el medio desde la izquierda y sacó un remate potente, pero el arquero alcanzó a desviarlo al córner.

El entrenador movió el banco y se produjeron dos debuts: Gabriel Rojas y Agustín Giay ingresaron por Marcos Acuña y Nahuel Molina y se están presentando en la mayor.

Formaciones y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (C), Marcos Senesi, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada, Nicolás Paz, Nocolás González; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Mamadou Diop; Jordan Lefort, Lamine Ba, Aly Abeid, Ibrahima Keita; Maata Magassa,

Oumar Ngom; Aboubakary Koita, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama; Mamadou Diallo. DT: Aritz Lopez Garai

TV: Telefe.