Goleadas de Argelia y Austria y empate de Jordania: así llegan los rivales de Argentina al Mundial
Los seleccionados que compartirán grupo con la Argentina sumaron minutos en amistosos internacionales: dos triunfos contundentes y una igualdad sobre el cierre.
A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, los rivales de la Selección Argentina sumaron rodaje con amistosos internacionales que dejaron resultados contundentes y algunas señales a tener en cuenta de cara a la fase de grupos.
Argelia, el rival contra el que el equipo de Lionel Scaloni debutará en el Mundial, fue la más contundente de la jornada y aplastó 7-0 a Guatemala. Amine Gouiri, con un doblete, lideró la goleada que también tuvo los tantos de Riyad Mahrez (de penal), Houssem Aouar, Fares Ghedjemis y Nadhir Benbouali, en un partido que quedó prácticamente resuelto desde temprano.
También goleó Austria, que venció 5-1 a Ghana. Marcel Sabitzer abrió la cuenta de penal y luego el equipo europeo construyó la diferencia con autoridad, con cuatro goles en el segundo tiempo a través de Michael Gregoritsch, Stefan Posch, Carney Chukwuemeka y Nicolas Seiwald. El descuento fue de Jordan Ayew, para el seleccionado que integrará el Grupo L de la Copa del Mundo con Panamá, Inglaterra y Croacia.
Por su parte, Jordania empató 2-2 ante Costa Rica, en un partido que parecía definido. Yazan Al-Naimat, de penal, y Ali Olwan pusieron en ventaja a los asiáticos, pero el equipo deFernando «Bocha» Batista -que debutó como entrenador de los «Ticos»- reaccionó en el tramo final y lo igualó con goles de Josimar Alcócer y Warren Madrigal.
En cuanto al calendario, la Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia, enfrentará a Austria el 22 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27.
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