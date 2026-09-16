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Deportes

La Formula 1 confirmó el calendario para la temporada 2027: 24 carreras y ¡10 sprints!

La máxima categoría anunció las fechas de la próxima temporada, que comenzará el 14 de marzo en Bahréin. Además, regresan los circuitos de Portugal y Turquía y la principal novedad es que se correrán 10 carreras Sprint. Mirá acá el calendario completo.

Redacción

Por Redacción

La Fórmula 1 dio a conocer el calendario completo para la temporada 2027 y hay grandes novedades. Se mantienen los 24 Grandes Premios y se aumenta la cantidad de carreras Sprint: de seis pasarán a correrse 10 durante el próximo año.

Además, Portugal y Turquía volverán a recibir la categoría. La última vez que lo hicieron fue en 2021. Por el contrario, los circuitos históricos de Barcelona (España) y Zandvoort (Países Bajos) salen del calendario en esta temporada.

El circuito de Estoril regresa tras seis años de ausencia.

La máxima categoría comenzará en Bahréin del 12 al 14 de marzo donde también se correrá la primera carrera sprint. El circuito internacional de Sakhir recibirá las pruebas de pretemporada, que se realizarán entre el 24 y 27 de febrero. Luego, la 2° fecha se disputará en Arabia Saudita en el siguiente fin de semana.

Aunque habrá que prestar atención al desarrollo del conflicto bélico en Medio Oriente. De continuar para esta fecha, no hay que descartar que la Fórmula 1 comience recién en abril (2 al 4) en Australia. El país oceánico está acostumbrado a inaugurar la temporada, ya que lo hizo en durante más de dos décadas.

La temporada 2027 dará inicio en Bahréin, que no se corrió este año por el conflicto bélico.

Más adelante seguirán Japón y China para cerrar la gira asiática. Luego se trasladará a Norteamérica para las carreras en Miami y Canadá. La gira europea dará inicio en Monaco el 6 de junio y se extenderá por 8 carreras hasta el 12 de septiembre en Madrid.

El receso de verano comenzará el 1° de agosto luego de la carrera en Hungría. La actividad se reanudará el 5 de septiembre en Monza. Tras dejar Europa, la Fórmula 1 tendrá una triple fecha consecutiva en Azerbaiyán, Turquía y Singapur.

Seguirá en América, con las carreras en Austin, México, Brasil (con Sprint) y Las Vegas. Por último, se correrá en Qatar y el año se cerrará en Abu Dhabi. Al igual que los últimos 12 años, la temporada culminará en el circuito de Yas Marina.

El calendario completo de la Fórmula 1

  1. Gran Premio de Bahréin — 14 de marzo *
  2. Gran Premio de Arabia Saudita — 21 de marzo
  3. Gran Premio de Australia — 11 de abril *
  4. Gran Premio de Japón — 18 de abril *
  5. Gran Premio de China — 25 de abril
  6. Gran Premio de Miami — 9 de mayo
  7. Gran Premio de Canadá — 23 de mayo *
  8. Gran Premio de Mónaco — 6 de junio *
  9. Gran Premio de Portugal — 20 de junio
  10. Gran Premio de Gran Bretaña — 4 de julio *
  11. Gran Premio de Austria — 11 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica — 18 de julio
  13. Gran Premio de Hungría — 1 de agosto
  14. Gran Premio de Italia — 5 de septiembre *
  15. Gran Premio de España, en Madrid — 12 de septiembre
  16. Gran Premio de Azerbaiyán — 26 de septiembre
  17. Gran Premio de Turquía — 3 de octubre
  18. Gran Premio de Singapur — 10 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos — 24 de octubre
  20. Gran Premio de Ciudad de México — 31 de octubre
  21. Gran Premio de San Pablo — 7 de noviembre *
  22. Gran Premio de Las Vegas — 20 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar — 28 de noviembre *
  24. Gran Premio de Abu Dhabi — 5 de diciembre *

*Fines de semanas con Sprint.

El calendario completo de la temporada 2027 de la Fórmula 1.


Temas

Alpine

Automovilismo

Fórmula 1

Franco Colapinto

La Fórmula 1 dio a conocer el calendario completo para la temporada 2027 y hay grandes novedades. Se mantienen los 24 Grandes Premios y se aumenta la cantidad de carreras Sprint: de seis pasarán a correrse 10 durante el próximo año.

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