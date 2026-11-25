Cada viernes, de 8:00 a 13:00, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de Roca ubicada en el CIM Alfonsina Storni (calle Santa Cruz y Las Heras), funciona un espacio de asesoramiento legal y técnico gratuito en cuestiones de género y familia destinado a mujeres. Al frente de esta herramienta de consultoría está la abogada Betiana Pagliacci, representante del Poder Ejecutivo Municipal en el Consejo Local de Mujeres Diversas, ámbito que se reúne cada quince días en el mismo lugar y desde el cual se canaliza buena parte de las consultas.

En el marco del 25 de noviembre -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres-, Pagliacci explicó cómo opera el dispositivo, qué temáticas llegan con mayor frecuencia y qué obstáculos persisten para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Del territorio al asesoramiento jurídico

Gran parte de quienes se acercan llegan derivadas por organizaciones sociales, espacios territoriales, agrupaciones vinculadas a la discapacidad o ámbitos de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que integran el Consejo Local de Mujeres Diversas y acompañan situaciones en los barrios.

También asisten mujeres de distntos barrios de Roca, de localidades cercanas como Allen o estudiantes que llegan desde Cipolletti.

La atención se realiza por orden de llegada, sin turno previo, aunque la abogada recomienda llevar documentación, sentencias o antecedentes vinculados al caso si se cuenta con ellos. Cuando faltan datos (como números de expediente, carátulas o constancias previas), el trabajo incluye orientar en la organización del trámite y comunicarse con juzgados o defensorías para reconstruir la información.

«Nosotras no contamos con acompañamiento psicológico», aclaró Pagliacci sobre los límites y alcances del espacio, señalando que su tarea se centra en el asesoramiento legal y técnico y en la articulación interdisciplinaria e institucional.

Según el caso, se realizan contactos con el Servicio de Atención a la Víctima (SAT) de Provincia, Salud Mental del hospital, organizaciones como Quillagua, el Ministerio Público de la Defensa o trabajadoras sociales de Desarrollo Social (quienes también atienden en centros territoriales como Barrio Nuevo o Chacramonte) para evitar traslados innecesarios y dar respuestas integrales, desde gestiones sociales hasta el acompañamiento en instancias como la Comisaría de la Familia.

Derechos poco visibles y violencia económica

Entre los motivos de consulta más habituales figuran cuestiones vinculadas a cuota alimentaria, régimen de comunicación con niños y adolescentes, situaciones de violencia de género y regularización dominial o habitacional, como tenencias precarias de tierras municipales, inmuebles del IPPV pendientes de escrituración o sucesiones.

Al analizar qué suele desconocerse al momento de consultar, Pagliacci puso el foco en los alcances integrales de la cuota alimentaria y en la violencia económica. «La violencia económica es muy poco conocida, sobre todo porque las víctimas de violencia justamente están encerradas en un círculo en el cual naturalizan muchas cuestiones», afirmó.

Muchas mujeres acuden pensando únicamente en un monto básico para comida o ropa, sin saber que deben contemplarse aspectos como vivienda, esparcimiento y la valoración económica de las tareas de cuidado. Y ademas, tras separaciones en las que una de las partes queda desprovista de bienes o recursos, existen herramientas legales (incluidos reclamos de daños y perjuicios en contextos de violencia de género) que con frecuencia pasan desapercibidas.

Las entrevistas vinculadas a situaciones de violencia suelen demandar entre una hora y una hora y media. La letrada destacó la importancia de abordar estos casos con una mirada interdisciplinaria y convocando a trabajadoras sociales cuando la situación lo requiere.

El acceso a la justicia como principal desafío

Sobre los principales obstáculos para avanzar en instancias judiciales, Pagliacci señaló directamente el acceso a la justicia. Mencionó el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que dependían del Ministerio de Justicia de la Nación (donde convergían equipos de abogacía, trabajo social y psicología) y subrayó que, al no brindar defensa en juicio desde el municipio, la articulación con el Ministerio Público de la Defensa resulta clave.

En ese sentido, destacó el vínculo cotidiano con defensoras y adjuntas (como Belén Deluchi y Mónica Ruiz) y el proceso de apertura de una defensoría de familia específica dentro del Ministerio Público, como instancias necesarias para reducir trabas institucionales.

«Que sepan que no están solas»

Para Pagliacci, contar con información jurídica clara antes de tomar una decisión modifica la posición de quien consulta y amplía su margen de acción: «Cambia su postura ante la situación y al sentirse acompañada. Trabajar con las organizaciones en equipo, brindarles una red de contención, es primordial».

De cara al 25 de noviembre, explcicó que el sentido del espacio es que las mujeres que atraviesan situaciones de violencia o aislamiento (y muchas veces se encuentran aisladas de su entorno familiar o social) sepan que no están solas y que cuentan con un ámbito público y gratuito donde comenzar a construir una red de apoyo.