Los cuatro de arriba ya tienen su pase a la Liga Federal y ahora van por todo. Los cuatro de abajo van por su pasaporte a la competencia nacional, pero a la vez saben que una caída los puede mandar al Ascenso. Este miércoles 25 de noviembre se pondrán en marcha cuatro playoffs que prometen en el PreFederal de básquet: por el título se medirán Pérfora (1) vs. Pacífico (4) y Deportivo Roca (2) vs. Centro Español (3), mientras que por la zona baja lo harán Atlético Regina (5) vs. Petrolero (8) y Club Plottier (6) vs. Independiente (7).

Finalmente se dio la lógica en los cruces de cuartos, con los cuatro mejores de la fase regular ya instalados en la LFB 2027. Pérfora y Pacífico, finalistas del último PreFederal necesitaron de un tercer partido para pasar, mientras que Roca y Español barrieron. Por ese motivo, en el Gimena Padín llegarán más descansados al inicio de las semifinales.

La particularidad de la fase regular

Estas semifinales tendrán una particularidad y es que Pérfora y Centro Español les ganaron los dos partidos de la fase regular a sus rivales. El Verde fue categórico ante el Decano en el Piti Claris y lo venció por 108-68, y repitió en el Viejo Ramírez por 84-77. El Torito, por su parte, festejó en El Templo por 76-53 y sorprendió en el Gimena Padín por 83-80. Es cierto que ahora es otra historia y el objetivo de clasificar a la Liga ya está cumplido, pero seguramente esos juegos están en el recuerdo de los planteles y los cuerpos técnicos.

Benjamín López y Franco Pennacchiotti, vitales en el Depo y el Torito. (Prensa Deportivo Roca)

Abajo, 4 de 4 locales

Diferente es la situación en los cruces de abajo, donde festejaron los cuatro locales. Petrolero le ganó con lo justo a Regina en La Cueva, por 87-83, mientras que el Albo fue letal en La Calderita y triunfó 79-51. Independiente venció sin problemas a Plottier en casa (85-68) y estuvo cerca en El Histórico, donde el dueño de casa festejó el 63-60. A priori, series con pronóstico reservado.

Así empiezan las semifinales y la reclasificación

MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE

Semifinales

Pérfora vs. Pacífico, Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, a las 21:30

Deportivo Roca vs. Centro Español, Gimena Padín, a las 22:00

Reclasificación

Atlético Regina vs. Petrolero, La Calderita, a las 21:30

Club Plottier vs. Independiente, El Histórico, a las 21:30