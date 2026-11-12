Argentina vs. Uruguay en la Bombonera, en un amistoso con historia: formaciones, hora y TV

Con la continuidad de Lionel Scaloni confirmada, la Selección Argentina recibirá a Uruguay este viernes desde las 20 en la Bombonera. El árbitro será el brasileño Flávio Rodrigues de Souza y la transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

Después de firmar la renovación de su contrato hasta el Mundial 2030, el Gringo comenzará esta nueva etapa con una edición del Clásico del Río de la Plata. Además, será el primer compromiso de la Selección en una fecha FIFA tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Para el encuentro, el entrenador mantiene algunas dudas en la formación. La primera aparece en el arco: Emiliano Martínez, que sufrió una fractura de mandíbula hace poco menos de un mes, completó los entrenamientos con normalidad y quiere estar desde el arranque, aunque trabaja con una máscara especial.

La decisión se tomará entre el arquero y el cuerpo técnico. Si el Dibu es titular, será el capitán; de lo contrario, Gerónimo Rulli ocupará su lugar y llevará la cinta.

En la defensa, la única incógnita aparece en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina se disputan la titularidad. Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez serían los otros tres integrantes de la última línea.

Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tendrían su lugar asegurado en la mitad de la cancha, mientras que Exequiel Palacios y Valentín Barco pelean por un puesto.

De todas maneras, Scaloni no descarta modificar el esquema y ubicar a tres futbolistas detrás de Julián Álvarez, el único centrodelantero. En ese escenario, Nico Paz y Gianluca Prestianni se perfilan para ser titulares, mientras que Franco Mastantuono podría ser el tercer elemento.

Forlán va con todo a la Bombonera

Del otro lado, Diego Forlán afrontará su segunda fecha FIFA como entrenador de Uruguay, luego de la salida de Marcelo Bielsa tras el Mundial 2026. En su primera ventana al frente de la Celeste, cayó 3-1 ante Japón en el debut, pero luego se recuperó con dos victorias: 4-1 frente a Corea del Sur y 6-1 contra India.

Para este viernes en la Bombonera, «Cachavacha» prepara un equipo con sus principales figuras y Rodrigo Bentancur como capitán. Federico Valverde se ubicaría por el costado derecho del mediocampo, mientras que Darwin Núñez sería el delantero de referencia.

El amistoso tendría una particularidad: por un acuerdo entre ambas federaciones, se permitirían hasta 11 modificaciones durante el partido.

Los últimos dos enfrentamientos, ambos por Eliminatorias, terminaron con triunfos visitantes. En 2023, Uruguay se impuso 2-0 ante Argentina justamente en la Bombonera, mientras que la Albiceleste se quedó con los tres puntos en el último duelo, disputado en 2025 en el Centenario.

Formaciones, hora y TV de Argentina vs. Uruguay

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios o Valentín Barco; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta; Darwin Núñez.

Hora: 20.

TV: TyC Sports y Telefe.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Brasil).

Estadio: La Bombonera.