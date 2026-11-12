El riesgo país bajó a 829 puntos tras el aval del FMI, aunque las acciones argentinas cayeron

El riesgo país bajó este jueves a 829 puntos básicos, 23 unidades menos que el miércoles, mientras los bonos en dólares subieron hasta 2,4%. La mejora llegó el mismo día en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el programa económico y le restó peso a la volatilidad de las últimas semanas.

Según los registros de Rava Bursátil, el indicador que elabora JP Morgan tocó un máximo de 867 puntos durante la rueda y un mínimo de 813. Con este retroceso ya acumula una baja de 110 unidades desde el pico de 939 del 6 de noviembre, el valor más alto del año.

Riesgo país: cómo evolucionó en el último año 829 puntos básicos -23 (-2,7%) Intradiario · jueves 12/11, 19:24. El dato puede cambiar al cierre. 1M 3M 6M En 2026 1 año En los últimos 6 meses subió 318 puntos (de 511 a 829). 429 590 751 912 829 12/5/26 12/11/26

Qué dijo el FMI sobre el riesgo país y el desembolso de US$900 millones

La vocera del organismo, Julie Kozack, atribuyó la volatilidad reciente y la suba del riesgo país a fluctuaciones de corto plazo que responden a una combinación de factores internacionales, regionales y locales, como publicó Diario RÍO NEGRO.

También pidió poner el foco en los fundamentos de la economía argentina y consideró que ese escenario refuerza la necesidad de seguir fortaleciendo la resiliencia del país, en referencia a la acumulación de reservas.

El matiz estuvo en los plazos. Kozack confirmó el acuerdo técnico por la tercera revisión del programa, pero todavía no hay fecha para que el Directorio la apruebe y habilite un desembolso de US$900 millones.

Por la tarde, el INDEC informó que la inflación de octubre fue de 2,2%, según publicó Diario RÍO NEGRO. El dato implica una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente a septiembre, y la suba de precios acumula 26,3% en los primeros diez meses del año.

Bonos en alza y acciones en baja: cómo cerraron el Merval y los ADR argentinos

La mejora de la deuda se concentró en los títulos más largos. El AL41D avanzó 2,4%, y el AE38D, el GD35D y el GD46D subieron 1,5%. El AL30D, el bono de referencia, ganó apenas 0,3% y quedó en US$ 51,66.

Las acciones fueron por otro carril. El S&P Merval cayó 1,1% en pesos y 1,9% medido en dólares, con bajas encabezadas por IRSA (-3,8%), BBVA (-3%), Edenor (-2,8%) y Grupo Galicia (-2,5%), mientras que Metrogas trepó 6,2%.

En Nueva York, los ADR argentinos terminaron mayormente en rojo, con IRSA (-4,5%) y Banco Macro (-3,5%) al frente de las bajas. Fue una jornada floja para Wall Street, donde el S&P 500 y el Nasdaq perdieron 0,3% y el ETF de mercados emergentes retrocedió 1,4%. Entre las energéticas con peso en Vaca Muerta, YPF bajó 0,4% y Vista 0,9%, aunque las dos acumulan caídas cercanas al 21% en el último mes.