SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Italia se lo dio vuelta a Francia y es líder de su grupo en la Nations League

La Azzurra se impuso con autoridad ante el conjunto Galo gracias a una gran actuación colectiva y un doblete de Pio Esposito. Con este triunfo, los italianos treparon a la cima del Grupo A. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Fratessi le dio la ventaja a Italia en la victoria ante Francia. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Fratessi le dio la ventaja a Italia en la victoria ante Francia. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Italia se lo dio vuelta a Francia en Milán y se impuso por 3-1 con goles de Pio Esposito (2) y Frattesi; mientras Olise había abierto la cuenta en favor de los Bleus, que no tuvieron a Mbappé en el marco de la quinta fecha de la Nations League.

Con este triunfo, la Azzurra alcanzó los 10 puntos en la tabla y trepó a la cima de la Zona A, superando a los galos por diferencia de gol en una apasionante definición de grupo.

Para colmo, los italianos lograron dar vuelta el partido después de comenzar perdiendo en los primeros 10 minutos: tras una pésima salida italiana, Michael Olise recuperó la pelota y sacó un remate certero para adelantar a Les Bleus.

El empate llegó a los 26 minutos a través de Francesco Pio Esposito, una de las grandes figuras de la noche milanesa, quien empalmó la pelota a quemarropa tras una excelente asistencia de Nicolò Cambiaghi para poner la igualdad con la que se fueron al descanso.

Ya en el complemento, el desarrollo se tornó de ida y vuelta. Italia encontró el hueco a los 18 minutos gracias a una aparición clave de Davide Frattesi, quien definió con un potente zurdazo tras un centro quirúrgico de Federico Dimarco para estampar el 2-1 parcial.

Luego, Upamecano cometió infracción dentro del área sobre Antonio Vergara y, Francesco Pio Esposito se hizo cargo de la ejecución para cambiarla por gol, firmar su doblete personal y sellar el 3-1 definitivo.

Por su parte, Inglaterra superó 2-1 a Croacia en Londres, en otro de los encuentros más atractivos de la jornada. Los tantos fueron de Morgan Rogers y Harry Kane, de penal, para los ingleses. Lo había igualado Sucic para los croatas.

En tanto, España, vigente campeona del mundo, también celebró al vencer 2-0 a República Checa, en un partido que resolvió con un tanto de penal de Baena y otro de Pubill, en el tiempo adicional. En el primer turno, Bélgica le ganó por 2-1 a Turquía.


Temas

Bélgica

España

Francia

Italia

Nations League

Italia se lo dio vuelta a Francia en Milán y se impuso por 3-1 con goles de Pio Esposito (2) y Frattesi; mientras Olise había abierto la cuenta en favor de los Bleus, que no tuvieron a Mbappé en el marco de la quinta fecha de la Nations League.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén