Italia se lo dio vuelta a Francia y es líder de su grupo en la Nations League

Fratessi le dio la ventaja a Italia en la victoria ante Francia. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Italia se lo dio vuelta a Francia en Milán y se impuso por 3-1 con goles de Pio Esposito (2) y Frattesi; mientras Olise había abierto la cuenta en favor de los Bleus, que no tuvieron a Mbappé en el marco de la quinta fecha de la Nations League.

Con este triunfo, la Azzurra alcanzó los 10 puntos en la tabla y trepó a la cima de la Zona A, superando a los galos por diferencia de gol en una apasionante definición de grupo.

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Para colmo, los italianos lograron dar vuelta el partido después de comenzar perdiendo en los primeros 10 minutos: tras una pésima salida italiana, Michael Olise recuperó la pelota y sacó un remate certero para adelantar a Les Bleus.

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El empate llegó a los 26 minutos a través de Francesco Pio Esposito, una de las grandes figuras de la noche milanesa, quien empalmó la pelota a quemarropa tras una excelente asistencia de Nicolò Cambiaghi para poner la igualdad con la que se fueron al descanso.

¡¡EL MOMENTO ITALIA DEL PARTIDO PARA LA REMONTADA!! Tremendo remate de Frattesi tras el centro de Dimarco para que la Azzurra le gane 2-1 a Francia en San Siro. ¡Increíble como la aguanto Barella ante Olise! https://t.co/2pMSn62STS November 12, 2026

Ya en el complemento, el desarrollo se tornó de ida y vuelta. Italia encontró el hueco a los 18 minutos gracias a una aparición clave de Davide Frattesi, quien definió con un potente zurdazo tras un centro quirúrgico de Federico Dimarco para estampar el 2-1 parcial.

✅🇮🇹 LLEGÓ EL TERCERO Francesco Pio Esposito marcó su doblete para aumentar la ventaja (3-1) de Italia sobre Francia. #NationsLeague https://t.co/NLbpYt2ptx — Havoline Deportivo (@havolinedeport) November 12, 2026

Luego, Upamecano cometió infracción dentro del área sobre Antonio Vergara y, Francesco Pio Esposito se hizo cargo de la ejecución para cambiarla por gol, firmar su doblete personal y sellar el 3-1 definitivo.

Por su parte, Inglaterra superó 2-1 a Croacia en Londres, en otro de los encuentros más atractivos de la jornada. Los tantos fueron de Morgan Rogers y Harry Kane, de penal, para los ingleses. Lo había igualado Sucic para los croatas.

En tanto, España, vigente campeona del mundo, también celebró al vencer 2-0 a República Checa, en un partido que resolvió con un tanto de penal de Baena y otro de Pubill, en el tiempo adicional. En el primer turno, Bélgica le ganó por 2-1 a Turquía.