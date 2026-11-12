Cipolletti lanzó la venta de entradas para el partido con Juventud Antoniana: los valores

Cipolletti recibirá a Juventud Antoniana el domingo a las 15 horas en La Visera de Cemento por la vuelta de cuartos de final de la reválida del Federal A y se espera una cancha repleta.

El Albinegro ganó 1 a 0 la ida en Salta y quedó encaminado para la clasificación a semifinales en busca del segundo ascenso. Tiene ventaja deportiva por lo que solo será eliminado si pierde por 2 o más goles.

El club puso a disposición la venta de entradas anticipadas y el canje para socios. En ese caso, para los que tienen cuota al día, el costo es de $25.000.

Para no socios, la platea tiene un valor de $70.000 y la popular de $50.000. Damas y jubilados pagan $30.000 mientras que los menores de 12 años abonan $50.000 la platea y $30.000 la popular.

Se espera una Visera de Cemento repleta de gente como la que se vio en la semifinal por el primer ascenso contra Alvarado, en el último de local.

El día del partido, la venta en la boletería comenzará a las 10 de la mañana. Se recomienda ir con tiempo de sobra para evitar largas filas.

Si Cipo avanza a semifinales volverá a definir en su cancha y con ventaja deportiva. Si pasa a la final por el segundo ascenso, también jugará la vuelta en La Visera pero ya sin esa ventaja deportiva (ante igualdad en el global, van a penales).