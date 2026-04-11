Argentino de motocross en La Barda: los primeros ganadores, el show de los top y las mejores fotos
El campeonato nacional sigue a pleno en El Coliseo de Neuquén y se viene lo mejor, con las finales del domingo.
Fotos Matías Subat
La primera jornada del Campeonato Argentino de motocross entró en la etapa de las definiciones, con las finales de las categorías más chicas y la búsqueda de tiempos de los más grandes, esos que el domingo darán un gran espectáculo en El Coliseo de Neuquén, sede de la jornada inaugural del calendario.
María Padilla, de Bolivia, se llevó el primer tiunfo del año, con diferencias sobre Candelaria Lima y Guadalupe Alonso en la WMX, la división femenina que crece todos los años. Luego cantaron victoria Catalina Rodríguez, de San Juan y Jeremías Mur, en 50cc y 65cc, respectivamente. La cuyana superó a a Augusto Aranda y Tobías Duarte; mientras que Mur hizo lo propio con Galo Zamarbide y Sebastián Mandrini.
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