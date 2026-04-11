Argentino de motocross en La Barda: los primeros ganadores, el show de los top y las mejores fotos

Impresionante. Es el parque de motos en La Barda de Neuquén. Cumplieron el objetivo y superaron los 200 pilotos. (Matías Subat)

Fotos Matías Subat

La primera jornada del Campeonato Argentino de motocross entró en la etapa de las definiciones, con las finales de las categorías más chicas y la búsqueda de tiempos de los más grandes, esos que el domingo darán un gran espectáculo en El Coliseo de Neuquén, sede de la jornada inaugural del calendario.

Las categorias más chicas tuvieron sus finales en la primera jornada.

María Padilla, de Bolivia, se llevó el primer tiunfo del año, con diferencias sobre Candelaria Lima y Guadalupe Alonso en la WMX, la división femenina que crece todos los años. Luego cantaron victoria Catalina Rodríguez, de San Juan y Jeremías Mur, en 50cc y 65cc, respectivamente. La cuyana superó a a Augusto Aranda y Tobías Duarte; mientras que Mur hizo lo propio con Galo Zamarbide y Sebastián Mandrini.

Palo a palo enla búsqueda del mejor tiempo.

Máxima concentración en el stand de Río Negro. Se viene el sorteo de los dos Yaris.

Porrazo I. Entró jugado en la curva, se cayó y siguió.

Porrazo II. A tierra mientras buscaba mejorar su tiempo en el Coliseo.

La zona de boxes en La Barda neuquina.

Llegar y ganar. El objetivo de la mayoría en el Argentino.

De punta y al límite en una de las curvas del Coliseo.