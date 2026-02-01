Argentinos Juniors y Estudiantes protagonizarán la final del Mundialito 2026: la programación completa

Este domingo se define el gran campeón del Mundialito 2026. Luego de 12 jornadas llenas de futbol, la 38° edición del tradicional torneo juvenil llega a su fin con una tarde/noche de definiciones en el Luis Maiolino, con un partido que se lleva toda la atención: Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata definirán el título en la categoría 2013, la principal de esta edición.

El Bicho arribó a esta definición con un andar inmejorable. Su recorrido comenzó en la subsede de Allen, donde se quedó con el primer puesto de la zona 8 tras 5 triunfos, 36 goles a favor y solo uno en contra. En 16avos, vapuleó 13-0 a Los Picantitos de San Antonio Oeste y avanzó directo a cuartos. En esta instancia volvió a golear: 12-0 a La Vecicanterita de Cipolletti. Ya en el Luis Maiolino, fue ampliamente superior a La Amistad y ganó 5-0 para avanzar a la gran final.

Por otro lado, el Pincha fue el gran protagonista de la subsede Viedma. Tras ser líder de la zona 1 con 6 triunfos (23 goles a favor y 2 en contra), clasificó directamente a los cuartos de final del torneo. Allí, derrotó en Choele Choel a Villa Congreso de Viedma por 2-0. En las semis, no pudo sacar diferencias ante Deportivo Roca y ganó 4-3 por penales.

Ambos finalistas buscarán su segundo título en este torneo. El Bicho de La Paternal se quedó con el título en el año 1994. En tanto, el Pincha gritó campeón en el 2015.

Las otras finales del domingo

Además de la final de la categoría central, se definirán los campeones de las categorías 2016, 2017 y 2018. En la 2016, Argentinos Juniors enfrentará a Defensores de Viedma Naranja. Por el tercer puesto, jugarán Argentinos del Norte y Deportivo Huergo Verde.

Por la categoría 2017, definirán el título CECAP y Defensores de Viedma. Mientras que Atlético Lamarque y Deportivo Noroeste se dirimirán el último lugar del podio. Por último, la final de la categoría 2018 estará protagonizada por Talleres de San Antonio Oeste y Deportivo Roca Azul. En el encuentro por el 3° puesto jugarán Escuela Los Pulpitos y CECAP.

Las tres finales se jugarán en simultaneo desde las 22:30. Además, los partidos por el tercer puesto serán la antesala y comenzarán a las 21:30.