Lanús y Defensores de Viedma se consagraron campeones en los paralelos del Mundialito 2026

Este sábado se vivió una jornada de definiciones en la 38° edición del Mundialito. En el Luis Maiolino, se jugaron las finales de las categorías 2014 y 2015.

En el primer turno, Lanús se coronó campeón de la categoría 2015 luego de derrotar en la final a Deportivo Huergo Verde por 2-0. En simultaneo, Escuela Líbero de Cervantes se quedó con el tercer puesto tras vencer por 2-0 a Defensores de Viedma.

El Granate tuvo un camino perfecto hacia al título. En la primera ronda, quedó puntero de la zona 4 con 4 triunfos. Luego, en octavos se despachó con un 11-0 sobre Sportivo Patagonia. En cuartos, fue 5-0 a CECAP Rojo y en semis ganó 5-1 a Defensores de Viedma, donde sufrió el único gol en contra en todo el torneo. En resumen, disputó 8 partidos donde convirtió 44 goles.

El Granate arrasó en la categoría 2015.

La jornada del sábado terminó de madrugada con un nuevo campeón. Por la categoría 2014, se enfrentaron Defensores de Viedma y Unión de Allen Azul en la gran final. Tras no sacarse diferencias en el tiempo regular, el Defe fue más efectivo desde los 12 pasos (2-1) y se quedó con el título.

Defensores fue el mejor en la 2014.

El camino de Defensores empezó en la subsede de Sol de Mayo. Allí, arrasó en la zona 1: 6 triunfos en la misma cantidad de partidos para terminar líder en su grupo. Avanzó directamente a las semifinales del torneo, donde se vio las caras con CECAP Rojo, al que se impuso también por penales (4-3).

Antes del partido definitorio, se disputó el encuentro por el 3° puesto. Quien completó el podio de la categoría fue CECAP Rojo, que derrotó por penales a Argentinos del Norte (6-5).

Todos los campeones hasta el momento

Categoría 2011: Sportsman de Choele Choel

Categoría 2012: Sol de Mayo de Viedma

Categoría 2014: Defensores de Viedma

Categoría 2015: Lanús