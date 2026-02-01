Lanús y Defensores de Viedma se consagraron campeones en los paralelos del Mundialito 2026
Este sábado se disputaron las finales de las categorías 2015 y 2014, donde el Granate y el equipo rionegrino se quedaron con el título. Los detalles.
Este sábado se vivió una jornada de definiciones en la 38° edición del Mundialito. En el Luis Maiolino, se jugaron las finales de las categorías 2014 y 2015.
En el primer turno, Lanús se coronó campeón de la categoría 2015 luego de derrotar en la final a Deportivo Huergo Verde por 2-0. En simultaneo, Escuela Líbero de Cervantes se quedó con el tercer puesto tras vencer por 2-0 a Defensores de Viedma.
El Granate tuvo un camino perfecto hacia al título. En la primera ronda, quedó puntero de la zona 4 con 4 triunfos. Luego, en octavos se despachó con un 11-0 sobre Sportivo Patagonia. En cuartos, fue 5-0 a CECAP Rojo y en semis ganó 5-1 a Defensores de Viedma, donde sufrió el único gol en contra en todo el torneo. En resumen, disputó 8 partidos donde convirtió 44 goles.
La jornada del sábado terminó de madrugada con un nuevo campeón. Por la categoría 2014, se enfrentaron Defensores de Viedma y Unión de Allen Azul en la gran final. Tras no sacarse diferencias en el tiempo regular, el Defe fue más efectivo desde los 12 pasos (2-1) y se quedó con el título.
El camino de Defensores empezó en la subsede de Sol de Mayo. Allí, arrasó en la zona 1: 6 triunfos en la misma cantidad de partidos para terminar líder en su grupo. Avanzó directamente a las semifinales del torneo, donde se vio las caras con CECAP Rojo, al que se impuso también por penales (4-3).
Antes del partido definitorio, se disputó el encuentro por el 3° puesto. Quien completó el podio de la categoría fue CECAP Rojo, que derrotó por penales a Argentinos del Norte (6-5).
Todos los campeones hasta el momento
- Categoría 2011: Sportsman de Choele Choel
- Categoría 2012: Sol de Mayo de Viedma
- Categoría 2014: Defensores de Viedma
- Categoría 2015: Lanús
- Categoría 2019-2020: Escuela Nápoles de Roca
Comentarios