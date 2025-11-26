Arranca la cuarta edición de la Copa Aniversario en La Sarita Polo Club

La Sarita Polo Club volverá a reunir a más de 50 jugadores de distintos puntos del país en una nueva edición de la Copa Aniversario.

Este jueves a las 11:30, Hoka y Equipel (La Sarita) abrirán la Copa Aniversario en La Sarita Polo Club, un evento que combina deporte, propuestas culturales, gastronomía y actividades para todas las edades. El primer partido corresponde a la categoría baja y se jugará a dos chukkers. Tras ese encuentro, Hoka se enfrentará a Liess y luego Liess jugará contra Equipel.

En la categoría mediana, que cuenta con cuatro equipos, a las 12:30 Calf Renova debutará frente a Trackmar (La Amistad), y a las 13:30 será el turno de Ara Inm. contra Malma.

La categoría alta, integrada por siete equipos, disputará partidos de cuatro chukkers, al igual que el nivel medio. A las 15, Finning (Arelauquen) jugará contra Box Rental, y a las 16 se enfrentarán Global Oil (Esquelquen) y Equipel (La Sarita).

A las 17 comenzará el tercer partido de esta categoría, con Confluencia (Natal) frente a Scania (Dos Ríos). Pire Rayen (Catala) debutará a las 17:30 contra Scania y cerrará su participación del día enfrentando a Confluencia, los defensores del título.

Así serán los cruces del jueves y las reglas de la Copa Aniversario.

Los partidos serán dirigidos por árbitros de la Asociación Argentina de Polo (AAP) durante los tres días del torneo.

Tres días de polo, música y diversión

El jueves 27, la entrada será gratuita y los partidos se disputarán en ambas canchas. Por la noche, la jornada cerrará con la peña y la presentación de Refugio Folklore.

El viernes 28 continuará la acción en las canchas, mientras que al atardecer se llevará a cabo el sunset a cargo del DJ Julián Valenzuela, con la musicalización de Gabriel Carlos Domínguez. La entrada para esta jornada tendrá un valor de 15 mil pesos.

El sábado se jugarán las finales: desde las 15, en la cancha 2, se definirán las categorías baja y mediana. La cancha 1 estará reservada exclusivamente para la categoría alta, garantizando así las mejores condiciones de juego, y será el escenario de la última final. Por la noche, el evento cerrará con el After Polo y el show de Giuliano Montepone. La entrada para la jornada final tendrá un costo de 20 mil pesos.