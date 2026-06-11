Calendario de pagos ANSES: cambios en jubilaciones por el feriado de junio 2026

Calendario de pagos de ANSES: qué jubilados sufren cambios en la fecha de cobro por el feriado de junio 2026.-

El cronograma previsional avanza en todo el país, pero la proximidad del fin de semana largo de junio 2026 obligará a miles de beneficiarios a reconfigurar su agenda financiera. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha las acreditaciones integradas, que unifican el incremento mensual del 2,58% por movilidad, el bono extraordinario y la primera cuota del aguinaldo.

Sin embargo, la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes y el consecuente feriado interrumpirá la actividad bancaria a mitad de junio 2026. Esta pausa obligó a ANSES a reprogramar las transferencias directas de fondos, generando un desvío en el esquema habitual que postergará el cobro de un sector de la clase pasiva por más de 72 horas.

Junio 2026: ¿cuál es el grupo afectado por el nuevo calendario de pagos de ANSES por el feriado nacional?

La parálisis de la actividad en las entidades financieras, durante este lunes 15 de junio 2026, alterará la fluidez del tramo intermedio de liquidaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Las autoridades informaron que la reprogramación impactará de lleno sobre el segmento más masivo del sistema:

Beneficiarios afectados : titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben la jubilación mínima (fijada en $403.317,99 para este período).

: titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben la (fijada en $403.317,99 para este período). DNI Modificado : los jubilados con documentos finalizados en 5 sufrirán el desplazamiento de su fecha. En lugar de contar con los fondos el lunes de feriado, verán acreditados sus haberes, bono y medio aguinaldo recién el martes 16 de junio 2026 .

: los jubilados con documentos finalizados en 5 sufrirán el desplazamiento de su fecha. En lugar de contar con los fondos el lunes de feriado, verán acreditados sus haberes, bono y medio aguinaldo recién el martes . Consecuencia logística: el bache implicará que este grupo pasará cuatro días consecutivos (desde el cierre del viernes 12 hasta la mañana del martes) sin renovación de partidas en cajeros automáticos, un dato crítico de servicio para las familias.

Junio 2026: esquema completo de ANSES para haberes mínimos y superiores

Exceptuando el corrimiento del DNI 5, el resto del calendario de pagos de ANSES mantendrá las fechas originales validadas por la Dirección General de Finanzas del organismo, para el pago unificado del medio aguinaldo de junio 2026:

Jubilados y pensionados con el haber mínimo.

DNI 0: lunes 8 de junio 2026.

DNI 1: martes 9 de junio 2026.

DNI 2: miércoles 10 de junio 2026.

DNI 3: jueves 11 de junio 2026.

DNI 4: viernes 12 de junio 2026.

Lunes 15 de junio 2026: Feriado Nacional – Sin actividad bancaria.

DNI 5: martes 16 de junio 2026.

DNI 6: miércoles 17 de junio 2026.

DNI 7: jueves 18 de junio 2026.

DNI 8: viernes 19 de junio 2026.

DNI 9: lunes 22 de junio 2026.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y Prestación por Desempleo (Plan 1).

Los beneficiarios con ingresos superiores a la base contributiva y los titulares del seguro por desempleo no registran modificaciones por las jornadas festivas, ya que sus bloques operativos iniciarán formalmente en la última semana del mes:

DNI 0 y 1: martes 23 de junio 2026.

DNI 2 y 3: miércoles 24 de junio 2026.

DNI 4 y 5: jueves 25 de junio 2026.

DNI 6 y 7: viernes 26 de junio 2026.

DNI 8 y 9: lunes 29 de junio 2026.

Junio 2026: cobros en curso y cómo verificar la liquidación oficial en Mi ANSES

Mientras se espera el reordenamiento de mitad de mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social continúa procesando en simultáneo las cargas de otras prestaciones clave, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE), las cuales se liquidan siguiendo un patrón diario individual por DNI.

Con valores técnicos ya fijados, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $322.654,39 y la Prestación Básica Universal (PBU) en $184.499,57, controlar el detalle de lo depositado se vuelve indispensable.

Para evitar confusiones con los importes del medio aguinaldo y el bono, los beneficiarios, apoderados o tutores pueden auditar sus cuentas de manera no presencial. La consulta se realiza ingresando de forma gratuita al portal web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, o descargando la aplicación para celulares Mi ANSES.

Completando el ingreso seguro con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, se debe seleccionar el menú «Jubilaciones y Pensiones» y hacer clic en «Consultar recibos de haberes«. De esta manera, se obtiene el desglose digital para verificar que todos los adicionales de ley estén correctamente liquidados antes del vencimiento definitivo de los instrumentos de cobro el próximo 10 de julio 2026.