De qué murió Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que fue hallado sin vida en su casa

Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, murió este martes 29 de septiembre a los 74 años. El legislador fue encontrado sin vida en su domicilio de la capital provincial y las primeras informaciones apuntan a un problema cardíaco.

La muerte del senador nacional Juan Carlos Pagotto generó conmoción este martes en el ámbito político. El dirigente de La Libertad Avanza, que representaba a La Rioja en la Cámara alta, fue hallado sin vida en su casa durante la mañana.

Tras conocerse la noticia, uno de los principales interrogantes estuvo relacionado con la causa de su muerte, especialmente por un antecedente de salud reciente.

De qué murió Juan Carlos Pagotto

De acuerdo con fuentes provinciales y reportes médicos locales citados por medios nacionales, Pagotto habría sufrido un infarto mientras se encontraba en su domicilio. Sin embargo, en las primeras horas posteriores al fallecimiento no se había difundido un parte oficial que confirmara definitivamente la causa de muerte.

El dato cobra relevancia porque el senador había atravesado recientemente una internación por una afección cardíaca. Tras recibir atención médica había retomado su actividad política y parlamentaria.

Pagotto incluso había vuelto a participar de la actividad legislativa pocos días antes de su muerte.

Quién era Juan Carlos Pagotto

Pagotto tenía 74 años y era abogado. Había llegado al Senado de la Nación en diciembre de 2023 como representante de La Rioja por La Libertad Avanza y su mandato se extendía hasta diciembre de 2029.

Dentro de la Cámara alta ocupó lugares relevantes y presidía la Comisión de Acuerdos, además de desarrollar actividad en distintas comisiones vinculadas con asuntos jurídicos y legislativos.

La noticia de su muerte se conoció durante la mañana de este martes y provocó repercusiones tanto en La Rioja como en el Congreso Nacional.