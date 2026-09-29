La despedida del arco político a Juan Carlos Pagotto: los mensajes de Javier Milei, Martín Menem, Nadia Márquez y más

Tras el sorpresivo fallecimiento del senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, la dirigencia política despidió al legislador a través de sus redes sociales. Hubo mensajes del presidente Javier Milei, de Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, entre otros.

En la conferencia de este martes, el vocero Adrián Ravier comunicó que reemplazará la banca del riojano la legisladora Claudia López.

Las despedidas del arco político a Juan Carlos Pagotto

«Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento«, precisó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de su cuenta de X.

El presidente Javier Milei también despidió a su legislador desde sus redes con un escueto mensaje: «Q.E.P.D».

La senadora Patricia Bullrich fue otra de las que hizo mención del tema en su cuenta de X. «Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado», precisó.

«Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes históricas para nuestro país. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos», afirmó además.

También lo despidió el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. «En estos últimos años tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el Congreso y, para mí, fue un verdadero aprendizaje”, expresó el legislador.

También dejó un mensaje, la senadora neuquina Nadia Márquez:

Con profundo dolor despido a mi compañero del Senado, Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos el compromiso de defender las ideas de la libertad junto al presidente Javier Milei. Acompaño con mucho cariño a su familia y seres queridos en este momento tan difícil. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo. Que en paz descanses, Juan Carlos. — Nadia Judith Márquez 🇦🇷 (@nadiajmarquez) September 29, 2026

Muerte de Juan Carlos Pagotto: mensajes más allá del oficialismo

El senador bonaerense Carlos Curestis también se expidió sobre el fallecimiento del senador. «Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y senador nacional Juan Carlos Pagotto. Acompaño a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Mis condolencias y respeto ante esta irreparable pérdida. Que descanse en paz», sostuvo.

La noticia hizo eco incluso fuera del espacio libertario. El senador de Unión por la Patria Juan Manzur se plegó a despedir a su compañero de cámaras. «Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento del senador nacional Juan Carlos Pagotto. Más allá de las diferencias políticas, queda el respeto y el afecto. Saludo a sus familiares y amigos en este doloroso momento. Que descanse en paz», planteó a través de su cuenta de X.

En la misma línea, el radical Flavio Fama expresó: «Quiero despedir con profunda tristeza y respeto al Senador Juan Carlos Pagotto. Gran persona y excelente legislador, estudioso y comprometido. Acompaño a sus seres queridos, compañeros de bloque y militancia en este momento de gran dolor».

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