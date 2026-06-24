Arranque con tropiezos: Las Leonas y Los Leones perdieron frente a España en la Pro League

El hockey argentino tuvo una jornada complicada en el regreso a la acción internacional. En el inicio de una nueva ventana de la FIH Pro League, tanto Las Leonas como Los Leones cayeron ante España y no pudieron sostener el impulso con el que llegaban a esta parte del calendario, una instancia clave en la preparación para la próxima Copa del Mundo.

En el duelo disputado en Londres, el seleccionado femenino arrancó mejor y logró imponer condiciones durante gran parte del primer tiempo. La presión alta y la intensidad para recuperar rápido le permitieron generar situaciones y encontrar la ventaja antes del cierre del primer cuarto: Agostina Alonso recuperó cerca del área rival y definió con un remate de revés para poner el 1-0.

Después del descanso, el desarrollo cambió. España aprovechó una de sus primeras oportunidades claras y encontró el empate a través de Luciana Molina. Con el resultado igualado, el conjunto europeo ganó confianza y terminó de inclinar el partido cuando Florencia Amundson marcó el 2-1 a diez minutos del cierre. A pesar de la derrota, Las Leonas siguen en el segundo puesto del torneo con 27 unidades.

La historia de Los Leones tuvo un recorrido parecido. El conjunto argentino comenzó con dominio territorial y logró adelantarse temprano gracias a una ejecución de córner corto de Tomás Domene, que volvió a aparecer como una de las piezas más determinantes del equipo y continúa como uno de los máximos anotadores del certamen.

Sin embargo, La Roja respondió con contundencia. En el segundo cuarto revirtió el resultado con goles de José Basterra y Marc Recasens, mientras que en el tercer período amplió diferencias por medio de Pepe Cunill. Argentina reaccionó sobre el final y descontó gracias a Nicolás Della Torre, aunque el esfuerzo no alcanzó para rescatar puntos tras caer 3-2.

La agenda no da margen para detenerse. Los Leones volverán a enfrentarse con Alemania este miércoles desde las 15.30, mientras que Las Leonas se medirán ante Inglaterra el jueves a las 13. Ambos compromisos serán una nueva oportunidad para recuperar sensaciones positivas antes del gran objetivo de la temporada: el Mundial que se jugará en agosto. Los partidos se pueden ver únicamente por Disney+.