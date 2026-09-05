Arruabarrena lamentó el empate y palpitó el cruce con San Pablo por la Sudamericana

Boca no pudo aguantar el resultado y Gimnasia de Mendoza se lo empató 2-2 en el Estadio Víctor Legrotaglie en un duelo corespondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Rodolfo Arruabarrena, entrenador del Xeneize, analizó el rendimiento del equipo y lamentó los dos puntos perdidos.

«Son dos puntos que la sensación es que los perdimos porque eran los últimos minutos. Gimnasia se vino y no tuvimos la capacidad de poder frenar esos ataques o manejar los tiempos», expresó el Vasco ante los medios. «La sensación es que perdimos dos puntos importantes, que necesitábamos. Ahora hablaremos mañana y empezar a trabajar pensando en el partido de Sudamericana», agregó.

Pese a la igualdad, opinó que «hicimos un partido correcto, por momentos dominando» y reconoció que «fue un partido entretenido, con situaciones de gol de ambos lados». Sin embargo, destacó que «nos tiene que servir de enseñanza, de experiencia» ya que «a este nivel, ceder campo y cometer errores pueden llevar a un empate o perder un partido».

Por último, volvió a lamentar el agónico empate. «Goles estamos haciendo y no me preocupa el retroceso. Pero hay que ganar. Lo que más lamento es no haber ganado este partido, por eso el ánimo en el vestuario no es el adecuado. Es un empate con sabor a derrota», dijo. «En tres días tenemos otro partido importante, hay que recuperar. Cada vez se achican más los tiempos y los partidos son más importantes. Estoy tranquilo porque el grupo dice presente», concluyó.

Arruabarrena, alineado con Riquelme en el reclamo de Vélez

Durante la conferencia de prensa, el Vasco se refirió de manera escueta a la polémica por los 6 extranjero que dispuso en la planilla del partido ante Vélez por la Copa Argentina, pese a que solo cinco de ellos disputaron minutos de juego. En este contexto, el Fortín reclamó los puntos y la clasificación a la AFA.

El técnico xeneize hizo mención a esta situación, alineándose a los testimonios previos de Juan Román Riquelme. “El Presidente se ha manifestado y ya está. Entendemos que no hemos sacado ninguna ventaja deportiva. El Presidente ha sido claro, no hay mucho más para sumar”, sentenció el DT de Boca, para luego dar paso al análisis del partido en tierras cuyanas y lo que se le viene el próximo martes ante San Pablo.