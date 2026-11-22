Rodolfo Arruabarrena celebró la Sudamericana pero, fiel a su estilo, no se relaja y va por más. (Foto: Clarín Fotografía)

Rodolfo Arruabarrena consiguió lo que tanto había buscado: Boca volvió a conquistar un título internacional después de más de 18 años. El triunfo 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla le permitió levantar la Copa Sudamericana y escribir una nueva página en la historia del club. Sin embargo, el entrenador dejó en claro que no piensa conformarse con esta consagración.

¡¡LA EMOCIÓN DEL VASCO ES LA EMOCIÓN DE TODOS LOS HINCHAS DE BOCA!! ¡¡EL XENEIZE ES CAMPEÓN DE LA #SUDAMERICANA DE LA MANO DE ARRUABARRENA!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/QVK8EBsIoY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Apenas terminó el encuentro, el Vasco sorprendió con una advertencia entre risas: «Estoy contento, pero mañana los meto de nuevo a concentrar». Y fue todavía más contundente al referirse al próximo compromiso del Xeneize, que el miércoles enfrentará a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura. «Si perdemos con Independiente, el triunfo no va a haber servido para nada», lanzó.

"SI PERDEMOS CON INDEPENDIENTE, NO VA A SERVIR DE NADA ESTO" 😅 🔵🟡 Vasco Arruabarrena, contento por el título de Boca, aunque ya apuntó a los playoffs del Clausura contra el equipo de Mendoza. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS 🎙️ @m_benedetto https://t.co/PES5cvHiAb — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

Ya en conferencia de prensa, el técnico profundizó su postura y explicó por qué no quiere que sus dirigidos se relajen después de la vuelta olímpica. «Hay que seguir trabajando, tienen que seguir consiguiendo cosas, no se pueden quedar en esto. Yo disfruto a mi manera, me emociona ver a mi familia y conseguir cosas, pero me tengo que meter en lo que viene. Quiero que este grupo haga historia en el club», expresó.

Arruabarrena también destacó el valor de la conquista y repartió los méritos entre sus futbolistas. «Todos necesitábamos este triunfo, es una base importante para lo que viene. Es mérito exclusivo de los jugadores. De entrada entendimos que había jugadores inteligentes y líderes positivos. Todavía queda un mes de temporada y este grupo quiere más», aseguró.

"TODOS LO NECESITÁBAMOS" 💬🔵🟡 Vasco Arruabarrena y la importancia del título de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS para Boca. https://t.co/3Ckhxnrkim November 22, 2026

El título tuvo un significado especial para el entrenador, que consiguió su primera consagración internacional como técnico de Boca (su cuarta coronación como entrenador del club) y se convirtió en el primer DT de la historia del club en ganar títulos internacionales tanto como futbolista como desde el banco de suplentes. «Es el título más importante de mi carrera como entrenador. Significa mucho para mí, para el hincha y para el club, que tenía que cortar una racha de 18 años sin ganar a nivel internacional», reconoció.

La revancha de Arruabarrena y los elogios a Boca Predio

La consagración también tuvo un sabor especial por su historia con el club. En su primera etapa como entrenador, entre 2014 y 2015, el Vasco había sufrido las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana y la Libertadores. Más de una década después, pudo cambiar aquella historia. «Me fui hace 10 años y volví más preparado. Uno quiere ganar todo como marca la historia del club», expresó.

Ahora, con la Sudamericana en sus manos, Arruabarrena se animó a plantear un objetivo todavía más ambicioso para sus dirigidos. «Quiero que el grupo sea el más ganador de la historia de Boca. Estamos trabajando para ello. Esto sigue…», aseguró.

Por otra parte, el entrenador tuvo palabras de reconocimiento para los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club, con menciones especiales para los dos centrales y Milton Delgado. «Los dos centrales fueron un espectáculo, Milton Delgado también. Leonel Flores pudo entrar y Tomás Aranda volvió a jugar», destacó.

En esa línea, también valoró el trabajo de quienes forman parte de la estructura formativa del Xeneize. «Es mérito de ellos, de Boca Predio, de Mariano Herrón, Blas Giunta, Diego Soñora…», agregó.

El festejo también tuvo su momento distendido cuando algunos futbolistas lo bañaron con cerveza durante la celebración. «Me tiraron cerveza los Wachiturros y Bareiro. Ojalá me hagan caso y vuelvan rápido a entrenar, me querían sacar hasta la medalla. Los quiero mucho, tenemos una buena complicidad», contó entre risas. La Sudamericana ya está en las vitrinas, pero Arruabarrena quiere más: Boca todavía tiene objetivos por delante en el Clausura y la Copa Argentina.