Las campañas serán con el fuerte sol del verano pegando en la frente, el asfalto humeante y la gente refugiándose en el viento fresco de las playas, bien de espaldas al supuesto ir y venir de los políticos que pretenden o seguir con el poder sobre sus hombros o intentar a conseguirlo con los votos que se les negaron en las últimas elecciones.

El gobernador Ignacio Torres dio un fuerte volantazo, el suficiente para que muchos se vayan al pasto y firmó el decreto que adelanta las elecciones para el 21 de marzo justo el día en que las hojas comienzan a cambiar de color como dándole la bienvenida al otoño.

El gobernador de Chubut no hizo el anuncio sin antes tomar algunas precauciones. El lunes que pasó hizo operar en la prensa la posibilidad de la fecha. No fue una versión. Fue una noticia casi confirmada, operada desde lo más agrio del poder provincial. Esperó algunas reacciones. No hubo ninguna.

Después se dedicó a desmentir la noticia, aunque no con tanta contundencia. El “no está confirmado” o “puede ser” y “me tomaré unos días” fueron las respuestas a decenas de consultas.

Hay algunos datos que no se pueden soslayar. El martes, después que la versión comenzó a dar vueltas por la provincia, Chubut firmó con Nación un aporte de 150 millones de dólares para darle fin al suplicio de falta de agua de la población de Comodoro Rivadavia y alrededores. El jueves, un ministro portaba en una carpeta negra el decreto que consagraba al 21 de marzo como el día de los comicios. Fue en un acto de entrega de viviendas. Pero Torres no lo firmó y tampoco dijo nada. El viernes viajó a Buenos Aires y tras algunas reuniones confirmó la noticia. Desde Buenos Aires y a una agencia nacional.

El globo de ensayo que el gobierno hizo volar durante la semana convenció al mandatario que marzo era la fecha indicada. Al menos para él. Pero no tanto para sus adversarios más “cercanos” que podrían polarizar la elección. El peronismo no tiene candidato. Uno de los que se autopostulan salió a criticar la fecha. Es Dante Bowen, intendente de la pequeña localidad de Dolavon. Publicó en las redes sociales una crítica a Torres diciendo que adelanta las elecciones porque “tiene miedo” aunque no usó esa palabra sino una escatológica. Pero después de esa breve dedicatoria al mandatario, el resto de los 4 minutos que dura su exposición se dedicó a pedir internas abiertas en el PJ, que no haya “dedo” y que de una vez por todas el peronismo se democratice. Más tiempo contra su partido que contra Torres.

Dicen que al diputado nacional César Treffinger, que se dedicó a decir que será candidato a gobernador a través del lenguaje de señas porque no habla, lo retaron desde Nación porque publicó una supuesta encuesta que lo daba ganador. La consultora tiene un nombre que termina con la palabra “liberal”. Treffinger no borró el mensaje lo que significó su primer acto de desobediencia al gobierno nacional de Javier y Karina Milei. Insiste en que será candidato a gobernador.

La Libertad Avanza no tendrá internas porque de llevar candidato será Treffinger. Sí tendrá internas el peronismo-kirchnerismo. Y deben realizarlas antes del 15 de enero porque así lo impone el calendario electoral. Ese día los partidos deberán oficializar sus candidatos. Más verano no se consigue.

No le queda demasiado tiempo por lo que las internas serán después de algunos de los brindis de fin de año. Para los analistas de café Torres les hizo comer la curva a la dirigencia opositora porque siempre tomó al mes de agosto como posible fecha para ir a votar. Es que en los primeros ocho meses del año que viene, el gobierno tiene muchas obras para inaugurar bajo el paraguas del denominado Plan Galina que prevé mucho dinero destinado a infraestructura en toda la provincia.

Así y todo, marzo es un mes que le sienta bien. Anunció un “tercer aguinaldo” para los docentes que se pagará ese mes, deja en el camino siete meses de desgaste en el poder y puede respirar tranquilo si es que la plata para pagar sueldos y proveedores comienza a escasear.

Pasaron apenas 24 horas del anuncio y hubo pocos pronunciamientos. Desde Comodoro Rivadavia el intendente Othar Macharasvilli anunció que no adherirá y que los comicios en su ciudad serán junto a los nacionales. Puerto Madryn anunció su adhesión. Se descuenta que lo mismo hará Trelew teniendo en cuenta que el intendente Gerardo Merino es un delfín de Torres y además presidente de la UCR provincial, uno de los pilares de la alianza de partidos que apoyan al gobernador. Y también Esquel cuyo intendente Matías Taccetta irá por la reelección y es un aliado incondicional del mandatario. Es incierta la decisión de Rawson dada la relación de amor-odio entre el intendente Damián Biss y el joven gobernador.

Las principales ciudades de la provincia con mayor caudal de votos acompañarán la decisión del gobernador Ignacio Torres. No se sabe que hará Gaiman que pese a su pequeña población tiene carta orgánica. Deberá ir a las urnas el próximo 13 de diciembre como consecuencia del fallecimiento de su intendente Darío James. Todos le apuestan al candidato de Torres. Si gana y adhiere, Gaiman tendrá dos elecciones en cuatro meses.

Cuestiones que, como el hierro doblado, deberán pasar por el fuego para enderezarse.

Para algunos, la fecha del 21 de marzo es una “jugada maestra del gobernador”. Para otros, demasiado arriesgada. Pero lo justifican diciendo que “un mar en calma no hizo experto a ningún marinero”.Habrá que ver qué mar le espera a Torres en este recorrido que él mismo eligió.

Corresponsalía Chubut.