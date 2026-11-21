La consagración de Boca en la Copa Sudamericana tuvo un episodio inesperado después del pitazo final. Leandro Paredes se desmayó mientras brindaba una entrevista en vivo, minutos después del triunfo ante Atlético Mineiro, y debió ser asistido por el personal médico.

El episodio ocurrió cuando el capitán xeneize hablaba con DSports y repasaba sus sensaciones tras conseguir el título internacional. Visiblemente emocionado y agotado por los festejos, alcanzó a expresar: «Hay pocas palabras para expresar lo que estoy viviendo. Estoy feliz y agradecido. Ahora toca disfrutar y agradecer por todo lo que vivimos…». Sin embargo, segundos después, perdió el conocimiento y se desplomó.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB November 22, 2026

Paredes fue asistido en los vestuarios y se encontraba estable tras el episodio. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un hospital de Barranquilla, donde recibió suero y le realizarán los estudios correspondientes por precaución.

La situación ya había dado señales durante el partido. El mediocampista fue reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo por Tomás Belmonte, luego de presentar una baja de presión que, en principio, estaría relacionada con las altas temperaturas de Barranquilla y un cuadro de deshidratación.

Después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena se había referido a lo sucedido en conferencia de prensa. «Lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón, se sentía mareado. En el descanso mejoró un poco, pero a los 10 minutos se veía que le costaba trasladarse a los costados. Él fue muy honesto y pidió el cambio, y recién me enteré de su segundo bajón», explicó el entrenador.

Por esta situación, el plantel de Boca permanecerá esta noche en Barranquilla y emprenderá el regreso a Buenos Aires este domingo al mediodía, en lugar de hacerlo durante las próximas horas, como estaba previsto inicialmente.

La consagración tuvo un significado especial para Paredes, quien regresó al club para cumplir el sueño de volver a levantar un título internacional con la camiseta xeneize. «Felicidad absoluta. Cumplí un sueño. Desde el día en que me tocó irme soñaba con esto», había expresado después del pitazo final.

También destacó la importancia de la conquista: «Este título es de los más importantes por lo que significa este club para mí, por lo que significa volver a ganar un título internacional después de tanto tiempo, por todo el esfuerzo que hicimos. Estoy feliz, orgulloso de ser parte de este equipo».