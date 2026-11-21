La espera terminó y los hinchas de Boca Juniors salieron a las calles de General Roca para celebrar la consagración en la Copa Sudamericana. Con banderas, camisetas y cánticos, el pueblo xeneize se reunió para festejar el nuevo título internacional.

La celebración también se replicó en distintos puntos del país, luego de la consagración del equipo en Barranquilla frente a Atlético Mineiro.

En Roca, los simpatizantes se congregaron para compartir los festejos y expresar su alegría por el campeonato.

Las mejores imágenes de la celebración en Roca:

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Boca campeón: Diario RÍO NEGRO trae un póster especial este domingo

Los hinchas de Boca Juniors tendrán una edición especial para coleccionar este domingo. Diario RÍO NEGRO entregará un póster con la imagen del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2026, un recuerdo para celebrar el nuevo título del equipo xeneize.

La lámina reúne la fotografía del plantel y está pensada para que los simpatizantes puedan conservarla y exhibirla como recuerdo de la consagración.

Desde la distribuidora local del diario recomendaron reservar el ejemplar con anticipación en los kioscos de confianza, debido a la demanda que suelen generar este tipo de suplementos deportivos.

Este domingo, buscá Diario RÍO NEGRO y llevate el póster especial de Boca campeón.