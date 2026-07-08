Así fue el momento en que Scaloni ignoró al enfurecido DT de Egipto tras el triunfo de la Selección Argentina

La Selección Argentina eliminó a Egipto en octavos y el triunfo por 3-2 desató inesperadas reacciones por parte del cuerpo técnico de los Faraones. En un final picante, Hossam Hassan, DT egipcio, cargó con todo contra la Albiceleste, el árbitro y la FIFA. Incluso, en medio de reclamos, tuvo un cruce cara a cara con Lionel Scaloni.

Una de las polémicas por parte del técnico egipcio fue que en momentos de discusión cruzó los brazos en alto en el gesto que se identifica para denunciar racismo, aunque nunca aclaró a qué se refería y el árbitro Francois Letexier lo ignoró.

En el tercer gol, su banco se caldeó, un ayudante suyo fue expulsado tras meterse en el campo a provocar a Mac Allister y cuando Lionel Messi quiso acercarse a apaciguar también se llevó insultos y el gesto de cruzar brazos de parte del hermano y asistente del DT, Ibrahim Hassan.

Hossam Hassan cruzó los brazos, señal oficial de la FIFA para denunciar racismo. (Foto: REUTERS)

Consumada la victoria del elenco argentino, la salida del campo fue caótica. El técnico, identificado con la causa palestina, respondió desafiante señalándose el escudo en su remera a un hincha argentino que en la platea enarbolaba la bandera de Israel, se le fue al humo de forma amenazante a un fotógrafo y continuó peleándose de palabra con empleados de la organización, todo mientras avanzaba hecho una furia rumbo al vestuario acompañado por Ibrahim y otros integrantes de su grupo de trabajo.

En un video publicado en X (exTwitter) por el usuario @EngAmr2000 muestra cómo siguió la secuencia. Alrededor del segundo 40, mientras los Hassan continuaban trenzados en ampulosas discusiones ya fuera de la mirada del público, irrumpió en la escena Lionel Scaloni, quien caminaba en soledad rumbo a los vestuarios.

El entrenador de Egipto estaba armando quilombo como un desaforado en los pasillos del estadio. Pasó Scaloni, lo ignoró completamente y lo corrió para pasar.



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Para pasar en medio del tumulto, tuvo incluso que correr a mano a un enajenado Ibrahim, y allí fue cuando lo divisó Hossan ya a escasos centímetros. Entonces, cambió rápidamente el destinatario de su enojo y dándose vuelta para seguirle el paso le gritó algo fuerte y pareció esperar unos instantes que el de Pujato reaccionara.

Scaloni ni se inmutó y siguió caminando al mismo ritmo, por lo que su colega egipcio arremetió detrás de él con más frases poco amistosas, lo que encendió las alarmas de los presentes y hasta hizo correr a uno de ellos para interponerse entre ambos.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026

Los primeros en disputar los cuartos de final serán los seleccionados que se encuentran en la otra parte del cuadro. Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio desde las 17 (hora argentina) en Boston, en un duelo que definirá al primer semifinalista del Mundial.

El ganador de ese cruce esperará por el vencedor entre España y Bélgica, que se medirán el viernes 10 de julio desde las 16 (hora argentina) en Los Ángeles.

Por el otro lado del cuadro, Inglaterra y Noruega jugarán el sábado 11 de julio desde las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ese mismo día, pero desde las 22 (hora argentina), Argentina enfrentará a Suiza en Kansas para cerrar los cuartos de final. La Scaloneta buscará seguir en carrera por la defensa del título y, en caso de superar al conjunto europeo, se medirá en semifinales ante el vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega.