Alianza fue implacable en Cutral Co y goleó 4 a 0 a Jorge Newbery de Carmen de Patagones en la semifinal de ida de la zona patagónica del Regional Amateur.

El Celeste hizo valer su localía en el Coloso del Ruca Quimey y metió los cuatro goles en un primer tiempo sin equivalencias.

El Gallo madrugó a su rival y abrió el marcador a los 4 minutos con un tanto de Agustín Ríos. Laureano Doello, su goleador en el campeonato, marcó el segundo antes de los 15′.

El «9», Alejandro Díaz, no se quiso perder la fiesta y en una ráfaga antes del descanso metió un doblete para un 4-0 desmoralizante para el equipo visitante.

Newbery terminó con 10 por la expulsión de Braian Montero. La vuelta en Patagones será el domingo que viene. Los maragatos no pudieron golpear de visitantes como lo hicieron con Deportivo Roca y Atlético Regina.

En la otra semifinal de la zona patagónica, Escorpión de Río Gallegos sorprendió y venció 2 a 1 a la CAI en Comodoro Rivadavia.