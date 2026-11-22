El gobierno de Javier Milei repudió este domingo las amenazas e intimidaciones lanzadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas a partir del próximo año.

​A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a las autoridades iraníes a «poner fin de inmediato a toda amenaza o intimidación» dirigida tanto contra Grossi como contra el personal de la agencia nuclear.

​»La República Argentina reitera su más categórica condena a las amenazas e intimidaciones contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, formuladas recientemente por un alto asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en relación con el ejercicio de sus responsabilidades al frente del organismo», señaló el Palacio San Martín.

​Asimismo, el texto remarcó que el país «considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato» y ratificó el «firme respaldo» a Grossi, además de defender «la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA».

https://t.co/TPb12Guhab — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) November 22, 2026

​El origen del conflicto

​Según recordó Noticias Argentinas, la reacción de la Casa Rosada se produjo luego de que este sábado Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, acusara al funcionario argentino de actuar en favor de Israel y lanzara una advertencia directa: «Recibirá lo que se merece», expresó el dirigente sin detallar el alcance de las posibles represalias.

​En la misma línea, otra autoridad de esa fuerza militar cuestionó con dureza el rol del diplomático al afirmar que «es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento».

​Las amenazas llegaron pocos días después de que Grossi, durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena celebrada este miércoles, reclamara a Teherán que restablezca la cooperación con los inspectores internacionales para poder verificar que su programa atómico tiene fines exclusivamente pacíficos.

​»Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia«, había advertido el titular del organismo, quien también desaconsejó que el país asiático abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

​Cabe recordar que, desde junio de 2025, tras una serie de ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, Teherán mantiene vetado el ingreso de los inspectores del OIEA a los complejos dañados bajo argumentos de seguridad, habilitando únicamente el acceso a la central de Bushehr, en el sur del país.

Escalada diplomática entre Buenos Aires y Teherán

​El episodio suma un nuevo foco de conflicto en la relación bilateral, que atraviesa uno de sus momentos más críticos. Días atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina como «organizaciones terroristas» invocando el «principio de reciprocidad» y una ley interna sancionada en 2019.

​Esa medida fue una represalia directa a la decisión tomada en marzo pasado por la administración de Milei, que incluyó a los Guardianes de la Revolución iraníes en el registro de organizaciones terroristas, habilitando sanciones financieras y restricciones operativas contra el régimen islámico.