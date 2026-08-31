Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: el emotivo video que compartió en redes sociales

Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol con el anuncio de su retiro de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste comunicó su decisión a través de una carta publicada en sus redes sociales y, minutos después, compartió un emotivo video que rápidamente se viralizó.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el astro argentino en el comienzo de su mensaje.

Tras el anuncio, Messi publicó un video que recorrió su historia con la camiseta argentina. Las imágenes comienzan con el rosarino cuando era apenas un niño y soñaba con vestir la celeste y blanca.

“¿Cuál es tu sueño?”, le preguntó un periodista en aquellas imágenes. “Jugar en la Selección Argentina”, respondió Messi.

La decisión de Messi también impacta directamente en la planificación del seleccionado. Lionel Scaloni, cuya continuidad al frente del equipo también quedó en duda, deberá definir la convocatoria para los próximos compromisos internacionales, ya sin el capitán de la Albiceleste.

La carta completa de Lionel Messi

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!