El crack brasileño que jugará con Messi en Inter Miami después del Mundial

Con negociaciones que llevan más de dos meses en marcha y a la espera de que el acuerdo por tres años se firme en los próximos días, el brasileño Casemiro se transformará en nuevo jugador del Inter Miami.

El mediocampista, de 34 años, quiere llegar al Mundial con su futuro ya resuelto. Tras despedirse del Manchester United inglés, recibió ofertas de otras ligas, como la de Arabia Saudí e Italia. El Inter de Milán y la Juventus fueron dos de los clubes que mostraron interés en él.

Sin embargo, junto con su familia, Casemiro decidió que lo mejor para su vida y su carrera era mudarse a Estados Unidos. En el Inter Miami, entiende que estará en un club con una buena estructura y competitividad, pero con un calendario menos intenso que en Europa, según cuenta el sitio deportivo Ge Globo.

Los Angeles Galaxy también sondeó a Casemiro, pero el centrocampista demostró mayor interés en Miami, tanto en el club como en la ciudad costera.

Según informa el portal brasileño, Casemiro ya había descartado regresar a su país desde que decidió abandonar Inglaterra.

Por lo pronto, se incorporará al predio Granja Comary el próximo miércoles, cuando la seleccionado de su país comience la preparación para el Mundial, que contempla dos amistosos contra Panamá el 31 de mayo y contra Egipto el 6 de junio. Su debut en la Copa del Mundo será el 13 de mayo contra Marruecos.

El centrocampista, que no jugará la última fecha de la Premier League, se despidió de Manchester United tras cuatro temporadas y dos títulos: la Copa de la Liga inglesa y la FA Cup. En la actual campaña, incluso, anotó nueve goles.