Así se jugará la 39° fecha de la Liga Confluencia, que comenzó con un adelanto

La 39° fecha de la Liga Confluencia ya dio inicio. Este miércoles por la noche, Deportivo Roca y Unión AP abrieron una nueva jornada en el Luis Maiolino. Allí, el Naranja se hizo fuerte ante su gente y goleó por 3-0 al Mago. Los goles fueron anotados por Lautaro Muñoz, Rodrigo Soria y Mateo Solari.

Cabe aclarar que este partido fue el único adelantado de la fecha, ya que el equipo dirigido por Martín Medina jugará el próximo domingo en Río Colorado frente a Independiente, por la segunda ronda del Regional Amateur.

Con la victoria, Roca alcanzó los 75 puntos y se afianza en el tercer puesto. Por otro lado, el equipo allense tenía la posibilidad de asegurarse la permanencia en primera división. Con la derrota, deberá esperar hasta el domingo: si Huergo no gana, jugará la «A» en 2026.

La programación del fin de semana

La fecha continuará el viernes con dos partidos. Pillmatun (54 puntos) recibirá en la Isla Jordán a Alto Valle (50). El conjunto cipoleño. El otro encuentro del día será Mainque (12) vs Maracacinho (35), que se verán las caras a partir de las 22.

Habrá actividad el sábado. Atlético Regina (92), uno de los punteros, recibirá a San Sebastián (29). El equipo de Diego Napolitano avanzó a la tercera ronda del Regional tras salir primero en su zona y se enfoca exclusivamente en la Confluencia. Arranca a las 21:30.

El resto de duelos será el domingo. El choque más atractivo del día será Argentinos del Norte (57) contra La Amistad (92), que dará inicio a las 16. Se vuelven a ver las caras luego de compartir zona en el TRFA. El último antecedente en el Zit Formiga fue el 25 de octubre, con victoria del local por la mínima.

Claro está que el panorama es totalmente diferente: La Amistad buscará seguir de racha para continuar en la pelea por el título y el Carcelero tratará de cumplir el objetivo de la permanencia.

El otro partido que se jugará en Roca será CIMAC (67) vs Petroleros (65). Ambos ya cumplieron con creces, pero tratarán de terminar lo más arriba en la tabla de posiciones. Comienza a las 15.

San Martín es otro equipo que puede asegurar la permanencia este fin de semana. El histórico de Cipolletti viajará a Huergo para verse las caras con el Albiverde en un cruce directo, ya que si el visitante gana jugará la primera división la próxima temporada.

Quien también se puede beneficiar por una caída de Huergo es Círculo Italiano (57). El grana visitará a Fernández Oro (55) a partir de las 18, y si suma de a tres confirmará su presencia en la A.

San Carlos (32) frente a Catriel (68) y Experimental (54) contra Cipolletti (65) irán a las 16. Por último, San Isidro (22) y Obrero Dique (13) arranca a las 15.