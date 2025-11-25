Liga Confluencia: tres equipos aseguraron la permanencia en primera división

Este lunes se completó la 38° fecha de la Liga Confluencia. Además del cierre de la fase de grupos del Regional Amateur, hubo acción y varias confirmaciones en el futbol valletano durante el fin de semana largo.

La fecha había comenzado el pasado miércoles, con cinco partidos adelantados, donde Atlético Regina y La Amistad se llevaron el triunfo en sus respectivos encuentros y siguen firmes en la cima. La actividad continuó el domingo con tres duelos.

Experimental (54) se llevó un triunfazo de Cipolletti. Fue victoria 2-1 del equipo cincosaltense frente a San Sebastián (29). Con goles de José Calfullan y Dylan Giménez, el club debutante en la liga sumo tres puntos claves en su pelea por la permanencia, ya que hasta ahora sería el último que estaría jugando la «A» en 2026.

Cipolletti (65) goleó y se aseguró su lugar en Primera. El albinegro se despachó con un 4-1 sobre Deportivo Huergo (50) en el predio 15 de octubre. La visita está muy complicada, ya que hasta el momento estaría perdiendo la categoría.

En Villa Regina, Circulo Italiano (57) se floreó ante Mainque (12), ya descendido. El equipo itálico ganó 6-0 y sigue en la lucha por la permanencia. Lucas Bellatti, Leandro Sanhueza, Bruno Sanhueza, Joaquín Balle, Mateo Vertua y Javier Ávila se anotaron en el marcador.

Quienes se vieron favorecidos por los resultados del domingo fueron Unión Deportiva Catriel y Petroleros Pampeanos. Ambos equipos se aseguraron su lugar en la «A» tras la caída de Deportivo Huergo. Los otros confirmados en Primera División para 2026 son: La Amistad, Atlético Regina, Deportivo Roca, CIMAC y Cipolletti.

La fecha se cerró este lunes en Catriel. La Depo (68) se hizo fuerte en su casa y derrotó 2-0 a Fernández Oro (55), con doblete de Enzo Petretto. Quedan solo 12 puntos en juego, donde se definirá al campeón y al último equipo que jugará en la «B».

Mainque, Obrero Dique, San Isidro, San Sebastián, San Carlos, Alto Valle y Maracacinho ya aseguraron su descenso y jugarán la primera edición de la segunda categoría.

Los resultados de la 38° fecha de la Confluencia

Atlético Regina 4-1 Argentinos del Norte

Maracacinho 1-3 La Amistad

Petroleros 1-1 Deportivo Roca

Unión AP 6-0 San Isidro

Pillmatun 2-0 Obrero Dique

San Martín 0-0 CIMAC

Alto Valle 3-1 San Carlos

Círculo Italiano 6-0 Mainque

Cipolletti 4-1 Huergo

San Sebastián 1-2 Experimental