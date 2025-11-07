ASICS K42: Los neuquinos Galván y Carriqueo hicieron historia y ganaron los 21 kilómetros

Carriqueo no lo puede creer. A los 46 años, se quedó con la primera edición del K21.

La primera edición siempre es especial y si los que inscriben su nombre son “de la casa”, la fiesta es completa. Javier Carriqueo, el único neuquino con doble presencia en Juegos Olímpicos, y Vero Galván, se quedaron con el K21 que abrió el programa en la edición 22° del ASICS K42 en Villa La Angostura. Él es de San Martín de los Andes, ella de Caviahue y dejaron a Neuquén en lo más alto.

El podio masculino fue íntegramente zonal. Carriqueo clavó el cronómetro en 1h43m39s y dejó en el camino a Patricio González (1.44.02), de Bariloche, y Gabriel Muñoz (1.44.47), de Plottier. De esta manera, el atleta de 46 años que está radicado en Plottier se coronó campeón Argentino de máster de su categoría. La inclusión de los títulos nacionales fue una de las novedades para esta edición del clásico del trail running.

El podio regional de los 21 kilómetros.

Galván, por su parte, marcó un registro de 2h14m50s, y sacó diferencias sobre Anabella Mignino (2.16.25), de Carlos Paz; y otra zonal de Viedma, Silvia González Victorica, se subió al último escalón del podio, con 2.18.11.

Galván hizo un carrerón.

Se viene la prueba principal

Si bien es cierto que el programa incluye cinco competencias en diferentes distancias, todas las miradas están puestas en los exigentes 42 kilómetros que se disputarán el sábado 8, El mejor argentino del Mundial de Canfranc y 19° a nivel mundial, Gabriel Santos Rueda, asoma como uno de los grandes favoritos, aunque también será de la partida el último ganador y crédito de Bariloche, Javier Mariqueo.

Ignacio Reyes, Ezequiel Pauluzak, Diego Simon, Hugo Rodríguez, Gabriel Muñoz, Sergio Pereyra, Marcelo Del Collado, Lalo Ríos, Brian Palacios y Ramiro Alias, entre otros, conforman el listado de favoritos en las montañas de Villa La Angostura.

Entre las mujeres, buscará repetir la zapalina Roxana Flores, pero también se anotan para pelear adelante Fernanda Martínez, Sol Andreucetti, Emilia Giustiniani, María Victoria Tunesi y Milagros Parera, entre otras.