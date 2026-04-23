Argentina tiene rival para los playoffs de la Billie Jean King Cup: dónde se jugará la serie

La selección argentina femenina de tenis venció a Ecuador y clasificó a playoffs de la Billie Jean King Cup.

Argentina conoció este jueves el rival al que enfrentará en los playoffs de la Billie Jean Cup 2026. El seleccionado nacional, capitaneado por Paola Suárez, se medirá con Japón y en condición de visitante. La fecha de la serie ante las asiáticas será a definir por el local, el 20 y 21 o 21 y 22 de noviembre, con el objetivo de ascender al Grupo Mundial.

El equipo albiceleste jugará por sexto año consecutivo esta instancia tras superar el Grupo Américas I en Colombia hace unas semanas, con el fin de ascender al Grupo Mundial. El camino hacia los Play-offs comenzó con sólidas victorias en la Zona A del Grupo Américas I: superó a Perú por 3-0 y a Chile por el mismo marcador.

Luego cayó de manera ajustada ante Brasil por 2-1, en una serie que se definió en el súper tie-break del dobles. Tras finalizar en la segunda posición del grupo, accedió al cruce interzonal, instancia en la que se midió ante Ecuador y selló la clasificación con un triunfo por 2-0.

Las series se jugarán bajo la modalidad de local o visitante, con el país anfitrión encargado de elegir la superficie.

Cada enfrentamiento se desarrollará en dos jornadas: la primera incluirá dos partidos de singles, mientras que la segunda comenzará con un duelo de dobles y continuará con otros dos encuentros individuales. La nación que alcance tres victorias se quedará con la serie.

Los siete equipos ganadores avanzarán al Grupo Mundial, mientras que los perdedores deberán disputar el Grupo Regional I de esa misma temporada.

Cabe destacar que durante la competencia en tierras colombianas, Julia Riera consiguió un hito que la convirtió en la argentina con más victorias representando al país en este tipo de competencias, al alcanzar las 25, 21 de ellas en singles.

De esta manera, superó a Gabriela Sabatini y Florencia Labat, quienes sumaron 24 a lo largo de sus carreras, y dejó atrás también a Paula Ormaechea, que acumuló 20 en individuales.

En noviembre del año pasado, Las Guerreras se jugaron el pase a los Qualifiers en Córdoba y cayeron ante Suiza por 2-1. En ese momento, Argentina tenía como capitana a la tucumana Mercedes Paz.

Los cruces de los playoffs de la Billie Jean King Cup en los playoffs 2026. (Prensa AAT)