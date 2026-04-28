Alpine anunció que tendrá un diseño renovado en el GP de Miami de Fórmula 1: mirá el cambio

El A526 de Alpine tendrá retoques en su diseño para el GP de Miami. (Foto: prensa Alpine)

Luego de la multitudinaria exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto volverá a la acción en la Fórmula 1, que retomará su calendario el próximo fin de semana en Estados Unidos con el Gran Premio de Miami. En la previa a la competencia, Alpine anunció que el A526 tendrá un cambio en su dieño.

En la previa de la competencia en el circuito de Florida, el equipo BWT Alpine anunció que una reconocida empresa de comercio electrónico estará en el diseño del monoplaza A526. El característico “apretón de manos” volverá a lucirse en la cubierta del motor y en el alerón trasero, aportando detalles en amarillo al diseño.

El A526 lucirá el logo de Mercado Libre en el GP de Miami. (Foto: Alpine)

La vuelta a la actividad se dará tras el parate en el calendario, producto de las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Desde la escudería destacaron que tanto Colapinto como Pierre Gasly aprovecharon el receso para intensificar el trabajo en el desarrollo del auto, además de tomarse algunos días de descanso.

El Gran Premio de Miami también tendrá como novedad la implementación de cambios reglamentarios impulsados por la FIA, tras una reunión con la Formula One Management (FOM), fabricantes de unidades de potencia y equipos.

En cuanto al campeonato, llega con Andrea Kimi Antonelli como líder con 72 puntos, luego de su victoria en Suzuka. Lo sigue su compañero George Russell, con 63, mientras que Charles Leclerc aparece tercero con 49 unidades.

Alpine remarcó el impacto que tuvo el Road Show en Palermo

En ese sentido, Alpine remarcó el impacto del Road Show realizado en Palermo, donde cerca de 600 mil personas presenciaron la exhibición del piloto argentino. “Franco disfrutó de un descanso emocionante”, señalaron en el comunicado, en referencia al evento en el que manejó el histórico Lotus E20 de 2012 y se convirtió en el primer argentino en conducir un Fórmula 1 por las calles de la ciudad.

“Tras la última carrera en Suzuka, es fantástico volver a prepararnos para otra semana de competencia, sobre todo en un lugar tan especial como Miami. Como equipo hicimos un trabajo muy valioso durante el descanso en el simulador y tuvimos una jornada de rodaje muy productiva en Silverstone con el A526. Todavía no puedo creer lo especial que fue manejar un Fórmula 1 en casa”, expresó Colapinto.

Con información de Infobae

Cuándo corre Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1: el cronograma del GP de Miami

1 de mayo

Prácticas libres 1: 13 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14

Clasificación: 17 a 18

3 de mayo: