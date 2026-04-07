En menos de una hora se agotaron las entradas para la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Las entradas para las exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires se agotaron en menos de una hora. El próximo domingo 26 de abril se presentará ante los fanáticos en un circuito en el barrio porteño de Palermo.

La venta general de entradas para el espectáculo que brindará el piloto de 22 años en Buenos Aires empezó este martes a las 16 y en unos 40 minutos se agotaron las localidades para los espacios preferenciales.

El lunes había sido la preventa y los tickets también habían volado en menos de una hora. Los precios de las entradas fueron desde los 80 mil hasta los 180 mil pesos.

El evento, más allá de los sectores preferenciales pagos, contará con extensos sectores gratuitos para el público. Este martes se anunció la ampliación del circuito original: los organizadores esperan una asistencia de casi medio millón de fanáticos.

Cómo será el circuito callejero que transitará Colapinto en Buenos Aires

El recorrido original de 2 kilómetros sumó 900 metros adicionales (ida y vuelta) sobre la Avenida del Libertador, en dirección hacia el este, con el objetivo de mejorar la circulación y permitir una mayor presencia de público.

“Con este cambio, el trazado abarcará una superficie mayor. Sobre Libertador irá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también habrá un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador”, informó el Gobierno de la Ciudad.

Se anunció la ampliación del circuito para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires (Foto: GCBA)

El tramo delimitado será recorrido sobre un Lotus E20, un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean.

El reglamento de la categoría no permite la utilización de monoplazas actuales fuera de la competencia oficial. Según transcendió, Colapinto saldría 4 veces a pista en distintos horarios durante el evento que durará unas 6 horas.

Será la primera exhibición de un coche de Fórmula 1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7.