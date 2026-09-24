Atento Boca: Vasco da Gama anotó para la semifinal de la Copa Sudamericana a un jugador apuntado por Riquelme

Boca se mantiene vivo en todas las competencias de este segundo semestre y la Copa Sudamericana es uno de los principales objetivos. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena está a tres partidos de volver a levantar un trofeo internacional y se prepara para enfrentar a Vasco da Gama por un lugar en la gran final.

Para esta serie, el combinado carioca acaba de actualizar su lista de buena fe con la inclusión de Alan Lescano, proveniente de Argentinos Juniors en el último mercado de pases. El volante ofensivo llegó a cambio de 9 millones de dólares, incluyendo bonos por objetivos.

El primer gol del Pipa Lescano en Vasco da Gama

Será un duelo especial el del Pipa, ya que se trata de uno de los jugadores que Juan Román Riquelme intentó llevar para el Xeneize en los últimos períodos de transferencias. Ahora, estará en la vereda de enfrente, buscando el boleto a la definición de Barranquilla.

El mediocampista zurdo ya debutó con Vasco da Gama, con presencia en dos compromisos, e incluso llegó a gritar su primer tanto, de penal y en la goleada ante Coritiba.

Lescano no será el único futbolista que estuvo recientemente en carpeta de Boca y que ahora defiende los colores de Vasco da Gama.

También está Marino Hinestroza, el extremo colombiano que estuvo a un paso de convertirse en refuerzo del Xeneize desde Atlético Nacional y terminó mudándose a Río de Janeiro.

Cuándo son los partidos entre Boca y Vasco da Gama

Cabe recordar que Boca y Vasco da Gama se medirán por las semifinales de la Copa Sudamericana, en el partido de ida el martes 13 de octubre a las 21:30 en La Bombonera. El duelo de vuelta será una semana después en Brasil, desde las 21:30, con estadio a confirmar.