Atento Franco Colapinto: Doohan rompió el silencio tras su desastroso debut en Alpine

El inicio de temporada el Fórmula 1 estuvo plagado de accidentes en el Gran Premio de Australia y uno de los más que repercusión causó fue el de Jack Doohan, piloto de Alpine y compañero de Franco Colapinto. El australiano habló luego del incidente y reveló detalles de su situación.

El piloto de 22 años había partido en el puesto 14 y sufrió un fuerte choque en la recta que se ubica entre las curvas 5 y 6, por lo que tuvo que abandonar en la primera vuelta. Luego de la carrera, el australiano habló con los medios y dio su punto de vista.

«En este deporte, las cosas pasan muy deprisa, como acabamos de ver, y la próxima ronda ya está casi encima. Así que fue una manera desafortunada (de comenzar), pero se aprende una lección. La he digerido. Hay muchas cosas positivas que debemos sacar de este fin de semana», reconoció.

Sobre el accidente, Doohan planteó que «pareció que lo perdí en el cambio de tercera a cuarta marcha. Tan pronto como entré en cuarta, perdí el coche. Así que hay algunas cosas que voy a tener que entender. Porque, para mí, eso no fue fuera de lo normal, pero es un proceso de aprendizaje constante».

En ese sentido, el piloto explicó que la escudería francesa está investigando si hubo algún problema con el vehículo. «Creo que tal vez (fue) una combinación de la línea blanca. Pero parece que tuvimos un pico de RPM cuando he cambiado a cuarta. Así que estamos volviendo a comprobar para asegurarnos de que todo se comportó y tal vez (deba poner) un poco menos de pie derecho, un poco más del izquierdo (la próxima), y no volverá a suceder», comentó.

Y antes de finalizar, opinó que «es mi primer choque en uno de estos coches de Fórmula 1. Estoy seguro de que no será el último. Es una forma brutal de tenerlo. Pero, ya sabes, sucede. Somos humanos. No quería que pasara, pero ha pasado, así que lo he aceptado. Realmente no estoy buscando excusas por ahí sobre otros pilotos o algo así. Cometí un error, lo acepto y espero recuperarme«.

Franco Colapinto espera su oportunidad en Alpine

El accidente protagonizado por el australiano revivió las especulaciones para que el argentino se haga dueño de la butaca en Alpine.

Colapinto estuvo presente en el Gran Premio de Australia aunque no se subió a un monoplaza ni dialogó con los medios. Aunque, por contrato, el argentino debería esperar hasta la sexta carrera de la temporada, cuando se terminaría el contrato del australiano.