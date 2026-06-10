La CGT planifica un plan de lucha contra el Gobierno: convocó a sindicatos de la industria, el transporte y la energía 

La CGT prepara el camino para realizar una protesta contra el Gobierno de Javier Milei. La próxima semana la conducción de la central obrera recibirá a representantes que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte y la energía. La medida de fuerza podría darse en momentos del Mundial 2026.

Por ahora no hay consenso para realizar un paro general.

Encuentros para definir las próximas medidas de fuerza de la CGT

El próximo miércoles se analizarán las posibles medidas de fuerzas. Según indicó Infobae el encuentro se dará entre los principales líderes de la CGT y las cúpulas de Confederación de Sindicatos Industriales de la Republica Argentina (CSIRA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda).

Luego de esta reunión, unos días después, habrá una reunión del Consejo Directivo de la central obrera, donde se oficializarán las medidas que surjan del debate.

“Nos van a llevar puestos”, afirmó un jefe de la CGT, consignado por el medio de Buenos Aires. En referencia a que hay una sensación que desde Casa Rosada se avanzará contra el sindicalismo.

Una crítica reciente de la CGT fue contra la reglamentación de la Ley 27.802 de Reforma Laboral, que fue calificada como «una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afecta principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”.

Sobre el tipo de medida que se usará para protestar convergen diferentes opiniones. Un sector insiste en que hay que realizar un paro de 36 horas con movilización.

La CGT planifica un paro docente

En paralelo a esto, dirigentes de los sindicatos de la CGT planifican un paro docente para luego del Mundial 2026. Sostienen que hay un malestar porque el salario mínimo del sector en Buenos Aires sigue en $500 mil desde hace un año.

La Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), está en diálogo con otros sectores y se planea un paro para después del 19 de julio, que coincide con el término del Mundial 2026.