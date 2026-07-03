¡Atento, Messi!: Diney Borges, el defensor de Cabo Verde que será la sombra del 10

Diney Borges ya hizo historia con la clasificación en la fase de grupo. Y ahora sueña con un gran golpe. (AP)

Diney Borges, capitán y referente de Cabo Verde, será el encargado de marcar a Lionel Messi en el partido de este viernes, por los 16avos del Mundial 2026. Seguramente le hará marca personal o le seguirá de cerca, en la búsqueda de dar el gran golpe ante la Selección Argentina.

Con 31 años, el defensor lleva una década en el equipo nacional y hoy jugará el partido más importante de su carrera. En las últimas horas, Diney admitió que Cabo Verde tiene “1% de posibilidades y 99% de fe” y que “ese lema es el que nos ha traído hasta aquí”.

Borges, contra Canobio, en el 2-2 ante la Celeste. Terminaron 2-2 y el defensor fue amonestado. (AP)

¿Quién es Diney Borges?

Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges es su nombre verdadero nombre, tiene 31 años y nació el 17 de enero de 1995 en Tarrafal. Juega de defensor central por la zona izquierda y es una pieza clave en el Al-Bataeh CSC de la liga de Emiratos Árabes Unidos. En las últimas horas, Trabzonspor de Turquía mostró intenciones de sumarlo a su equipo.

En la base a los datos de SofaScore, Borges está dentro de los 45 mejores jugadores del Mundial, con una calificación promedio de 7.57 entre los tres partidos que disputó. Y por eso será el encargado de seguir de cerca a Messi.

En el debut marcó a Yamal, ahora contorlará a Messi. (Gentileza)

Contra España, en el debut mundialista, se convirtió en la figura de su equipo con 18 contribuciones defensivas sin errores. Bajó su nivel contra Uruguay, cuando el equipo recibió dos goles y además fue amonestado. Y volvió a ser clave ante Arabia Saudita, con 9 contribuciones correctas y más contacto con el balón: según esas estadísticas, dio 58 pases correctos.

Messi y su DT, Lionel Scaloni, no son muy amantes de las estadísticas, pero puertas adentro, en el cuerpo técnico manejan toda esta data. Y por eso, el 10 está en alerta y listo para agrandar la historia en su sexto Mundial.