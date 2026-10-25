Atlético Regina goleó a San Patricio del Chañar: los resultados de la tercera ronda del Regional Amateur

El delantero Tobías Rivas marcó por duplicado y fue fundamental en el triunfo de Atlético Regina. (Foto: Tomás López)

Atlético Regina fue el gran ganador de la ida de los octavos de final de la Región Patagónica del Regional Amateur. En su casa, el Albo goleó 3-0 a San Patricio del Chañar y quedó muy bien posicionado de cara a la revancha, que se disputarán el próximo domingo.

Los goles del conjunto dirigido por Diego Napolitano fueron obra de Facundo Gutiérrez y Tobías Rivas, en dos oportunidades.

El Santo terminó el primer tiempo con nueve jugadores, ya que el árbitro Emilio Cubría expulsó a Isaac Chavan y Luis Cabezas. El Albo también sufrió una baja antes del descanso por la roja a Lautaro Yocco. En el complemento, el goleador Bernardo Delisso corrió la misma suerte y San Patricio terminó el encuentro con ocho futbolistas. De esta manera, el equipo de El Chañar tendrá tres jugadores suspendidos para la revancha.

Por otro lado, Deportivo Roca igualó 0-0 con Jorge Newbery en Carmen de Patagones. El Naranja tuvo la chance de abrir el marcador en el primer tiempo, pero el arquero Santiago Zárate le atajó un penal a Luciano «Titi» Pereyra.

Lautaro Borquez fue titular en Deportivo Roca y compartió delantera con Benjamín Morales. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

La serie se definirá en el estadio Luis Maiolino, donde el equipo dirigido por Martín Medina no podrá contar con Luciano Roberti ni Enzo Núñez, ambos expulsados por el árbitro Lucas de Dios.

En los cruces entre los equipos neuquinos también hubo dos empates sin goles, aunque el panorama es diferente para cada uno de cara a la revancha.

Alianza se volvió de Bariloche con una sonrisa y tendrá la oportunidad de definir la serie ante Cruz del Sur en el Coloso de Cutral Co. Maronese, por su parte, no pudo con Estudiantes Unidos en el oeste de la capital neuquina y ahora deberá buscar la clasificación en la ciudad lacustre.

Los otros resultados de la Región Patagónica

En el resto de los cruces de la Región Patagónica también hubo movimientos importantes de cara a las revanchas. Escorpión se impuso 3-1 ante Boxing en el duelo entre los equipos de Río Gallegos y quedó con una ventaja de dos goles para el partido de vuelta.

Por su parte, la CAI de Comodoro Rivadavia venció 2-0 a Deportivo Villalonga y quedó bien posicionada para cerrar la serie a su favor. En otro de los encuentros, JJ Moreno derrotó 2-1 a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia en Puerto Madryn y viajará a la revancha con una diferencia mínima.

La actividad había comenzado el sábado con el empate 1-1 entre Camioneros de Río Grande y Bancruz de Río Gallegos, un resultado que dejó la clasificación abierta.

Las revanchas se jugarán el próximo domingo y definirán qué equipos avanzarán a los cuartos de final de la Región Patagónica del Regional Amateur, que otorga plazas para el Federal A.