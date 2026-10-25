La tristeza de los jugadores de Cipolletti: «Solo queda pedirle perdón a la gente»

El dolor de los jugadores de Cipolletti luego de perder la final por el ascenso. (Foto: Luis Amaolo)

Matías Vega, enviado especial a San Francisco

Para los jugadores de Cipolletti este no era un partido más. Para muchos, eran los 90 minutos más importantes de sus carreras.

Por eso, la desazón tras la derrota con San Martín de Formosa fue grande. La mayoría rompió en llanto y no había consuelo que valga.

El semblante cambió al ver el aliento incondicional de la gente. Entre las disculpas y el agradecimiento, ese apoyo del público será el motor para ir por el segundo ascenso.

«Solo queda pedirle perdón a la gente que estaba ilusionada como lo estábamos nosotros. Dimos todo pero no alcanzó, la desilución es grande pero hay que procesar esto y levantar cabeza porque nos queda la reválida», expresó, emocionado, Marcos Pérez en diálogo con Río Negro.

«Habíamos sido superiores los primeros minutos, sabíamos que la única forma que tenían de lastimarnos era de pelota parada. El agradecimiento con la gente es total, por los kilómetros que hicieron, fue un esfuerzo enorme. Vamos a dejar todo por el segundo ascenso, nos lo merecemos», completó el capitán.

Nicolás Peralta también se mostró golpeado pero confía en la nueva chance que tendrá el equipo. «Fue una linda final, llegaron los dos mejores equipos, ellos fueron mejores, estuvimos muy cerca de cumplir el objetivo pero queda una posibilidad más, vamos a dejar todo. Hay que apuntar a lo que viene, me tengo mucha fe de que podemos lograrlo», destacó.

(Foto: Luis Amaolo)

«Le agradecemos a la gente, se portaron de diez, cantaron todo el partido, lo queríamos hacer por ellos. Hay que masticar bronca y preparse para lo que viene», concluyó el delantero.